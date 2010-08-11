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Площадь лесотундровых пожаров на Дальнем Востоке за сутки сократилась в 40 раз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Площадь лесотундровых пожаров на Дальнем Востоке за сутки сократилась в 40 раз

11 августа 2010, 07:52ОбществоОльга
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