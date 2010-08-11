Площадь лесотундровых пожаров на Дальнем Востоке за сутки сократилась в 40 раз

Пресс-служба Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС в среду сообщает, что за прошедшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа было зарегистрировано 13 природных пожаров на площади. Очаги действовали в Якутии, на Чукотке и Хабаровском крае. В течение дня удалось потушить четыре пожара и два локализовать.

"В среду, 11 августа, на территории Дальнего Востока действует девять пожаров. Два из них - в Якутии на площади 0,8 га, и семь на Чукотке на площади в 9 га. Угрозы населенным пунктам, нефте- и газопроводам, потенциально опасным и другим объектам экономики нет", - говорится в сообщении ДВРЦ.