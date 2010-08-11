Рейтинг Медведева и Путина стремительно падает после катастофической ситуации с пожарами
По данным ВЦИОМ, за минувшие полгода рейтинг доверия к президенту Дмитрию Медведеву упал с 44 до 39%, а к премьер-министру Владимиру Путину – с 53 до 47%.
Социологи подчеркивают, что результаты опросов пока еще не отражают ситуацию в августе, на который пришелся пик кризиса, сообщает Новый регион.
Безразличие в обществе, контроль власти над средствами массовой информации, а также отсутствие сильной оппозиции помогут правящему в Москве дуэту избежать серьезных для себя последствий после катастрофических лесных пожаров – в отличие от президента Джорджа Буша, который сильно пострадал в связи с медлительностью своей администрации в условиях мощного наводнения, считает ИноСМИ.ru.
Между тем популярность Путина может даже увеличиться в результате его действий по борьбе с пожарами. Путин выезжает в охваченные пожарами регионы, встречается с жителями и обещает щедрые денежные выплаты. Так, премьер принял учатсие в тушении пожров в Рязани.
Медведев, в отличие от него, отдыхал в своей летней резиденции в Сочи на Черном море, пока горели леса. Впервые он выехал в пострадавший от пожаров регион во вторник, то есть спустя несколько недель после начала пожаров.