Рейтинг Медведева и Путина стремительно падает после катастофической ситуации с пожарами

Социологи подчеркивают, что результаты опросов пока еще не отражают ситуацию в августе, на который пришелся пик кризиса, сообщает Новый регион.

Безразличие в обществе, контроль власти над средствами массовой информации, а также отсутствие сильной оппозиции помогут правящему в Москве дуэту избежать серьезных для себя последствий после катастрофических лесных пожаров – в отличие от президента Джорджа Буша, который сильно пострадал в связи с медлительностью своей администрации в условиях мощного наводнения, считает ИноСМИ.ru.

Между тем популярность Путина может даже увеличиться в результате его действий по борьбе с пожарами. Путин выезжает в охваченные пожарами регионы, встречается с жителями и обещает щедрые денежные выплаты. Так, премьер принял учатсие в тушении пожров в Рязани.