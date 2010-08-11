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Рейтинг Медведева и Путина стремительно падает после катастофической ситуации с пожарами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейтинг Медведева и Путина стремительно падает после катастофической ситуации с пожарами

11 августа 2010, 09:57ОбществоОльга
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