Самая дорогая квартира стоит 6,5 миллиардов рублей
11 августа 2010, 16:07ОбществоОльга
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В Лондоне продана самая дорогая квартира за всю историю мирового рынка недвижимости.
Как пишет The Daily Mail, двухуровневый пентхаус в районе Гайд-парка приобретен за 140 миллионов фунтов стерлингов, в переводе на российские рубли получается более 6,5 миллиардов. Помимо бронированных окон и системы очистки воздуха, способной отразить газовую атаку, есть специальная комната-сейф, где хозяева могут спрятаться в случае нападения или других чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, в пентхаусе есть комната для дегустации вин, зал для игры в сквош, собственный гараж и подземный ход в известный ресторан Лондона.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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