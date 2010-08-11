Самая дорогая квартира стоит 6,5 миллиардов рублей

Как пишет The Daily Mail, двухуровневый пентхаус в районе Гайд-парка приобретен за 140 миллионов фунтов стерлингов, в переводе на российские рубли получается более 6,5 миллиардов. Помимо бронированных окон и системы очистки воздуха, способной отразить газовую атаку, есть специальная комната-сейф, где хозяева могут спрятаться в случае нападения или других чрезвычайных ситуаций.