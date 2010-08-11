Штормовое предупреждение на Среднем Урале продлили до пятницы

Оно было объявлено еще в понедельник, 9 августа. Антициклон продолжает свое влияние на Средний Урал. Устойчивостьатмосферы, слабый ветер способствуют застою в воздухе. Из-за этогорастет концентрация загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятиями итранспортом в атмосферу.