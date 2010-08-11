Штормовое предупреждение на Среднем Урале продлили до пятницы
11 августа 2010, 10:41ОбществоОльга
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Как сообщается на сайте Свердловского ЦГМС-Р, предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на территории Свердловской области действует до 13 августа.
Оно было объявлено еще в понедельник, 9 августа. Антициклон продолжает свое влияние на Средний Урал. Устойчивостьатмосферы, слабый ветер способствуют застою в воздухе. Из-за этогорастет концентрация загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятиями итранспортом в атмосферу.
Предупреждение разослано на 100 уральских предприятий и в Управление по технологическому и экологическому надзору.
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