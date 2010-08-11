Уровень готовности к зиме в Свердловской области неудовлетворительный

Как отмечает департамент информполитики губернатора, особенно напряженная ситуация в Горноуральском и Тавдинском округах. Так, готовность жилищного фонда Горноуральского округа к отопительному сезону составляет лишь 13,5 процентов; тепловых сетей – менее 27-ми процентов, водопроводных сетей - 45,5 процентов.

Кроме того, на топливных складах административно-территориального образования имеется менее 2-х процентов от необходимых запасов угля. А задолженность организаций ЖКХ за потребленные энергетические ресурсы составляет 45,5 миллионов рублей. В подобном положении находится и Тавдинский городской округ.

Правительственная комиссия обратится в прокуратуру и ГУВД с просьбой проверить организаций ЖКХ на предмет признаков их преднамеренного банкротства, ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, искусственного накопления задолженностей.