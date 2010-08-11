В администрации Нижнего Тагила обсудили вопросы безопасности граждан

На заседании члены коммиссии рассмотрели вопросы о мерах по повышению антитеррористической защищенности организаций и предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, о мерах взаимодействия при проведении карантинных мероприятий в условиях эпидемий и эпизоотий, о мерах по предотвращению несчастных случаев на акваториях водных объектов в Нижнем Тагиле, сообщает ntagil.org.

Комиссия также обсудила меры пожарной безопасности. Заместитель начальника 9-го отряда ФПС Игорь Калачев отметил, что тенденция положительная и количество пожаров и возгораний в первом полугодии 2010 по сравнению с аналогичным периодом 2009 года снизилось.