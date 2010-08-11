В Нижнем Тагиле задержали гальянского наркосбытчика

Мужчина 32-х лет давно находился в оперативной разработке. Ранее неоднократно был судим за кражи и грабежи. Свой последний реальный срок отсидел в 2003-м. А сейчас отбывал наказание в виде исправительных работ. Оперативникам поступила информация, что он занимается сбытом наркотиков на ГГМ.

Милиционеры организовали проверочную закупку, рассчитавшись за купленные у сбытчика 10 граммов героина меченными купюрами. Сделка состоялась в автомашине. А после нее в лифте своего дома на Захарова наркосбытчик был задержан. Он попытался избавиться от улик, рассыпав 10 грамм героина на пол. В карманах у него нашли сверток, содержащий еще 3,5 грамма.

Оперативники предполагают, что задержанный – сам наркоман со стажем - торговал героином с мая. Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются каналы, по которым он закупал наркотики.