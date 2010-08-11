В НТГСПА начался дополнительный набор студентов
11 августа 2010, 11:05ОбществоОльга
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Педагогическая Академия объявила о возможности поступить на дневное отделение в рамках дополнительного набора на все педагогические профили и направление "Физическая культура".
Согласно приказу ректора академии, это связано "с необходимостью обеспечения в 2011 году выполнения плана приема на дневное отделение бюджетной формы обучения студентов, учитывая резко усложняющуюся ситуацию набора в вузы Свердловской области". Обучение в рамках дополнительного набора платное, стоимость обучения - 20 тысяч в год. Первый взнос вносится в размере 10 000 руб., за второй семестр возможна помесячная оплата. При успешной сдаче итоговых экзаменов по итогам 1 курса возможен переход на бюджетную форму обучения.
Основной набор в вуз завершен 10 августа. Более подробная информация - на сайте НТГСПА.
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