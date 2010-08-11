В НТГСПА начался дополнительный набор студентов

Согласно приказу ректора академии, это связано "с необходимостью обеспечения в 2011 году выполнения плана приема на дневное отделение бюджетной формы обучения студентов, учитывая резко усложняющуюся ситуацию набора в вузы Свердловской области". Обучение в рамках дополнительного набора платное, стоимость обучения - 20 тысяч в год. Первый взнос вносится в размере 10 000 руб., за второй семестр возможна помесячная оплата. При успешной сдаче итоговых экзаменов по итогам 1 курса возможен переход на бюджетную форму обучения.