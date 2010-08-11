В Свердловской области возбуждено первое уголовное дело по факту лесного пожара
11 августа 2010, 16:57ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Первое уголовное дело по факту организации лесного пожара возбуждено в Свердловской области. В нем фигурируют тагильчане.
Как сообщает ТАУ, фигурантом дела, возбужденного за уничтожение лесов путем неосторожного обращения с огнем, стал 36-летний ранее судимый житель деревни Кондратьево Гаринского района Свердловской области. На прошлой неделе он с двумя друзьями, приехавшими из Нижнего Тагила, пошел на рыбалку на реку Лозьву.
Мужчина разжег огонь, чтобы согреть чай. Ветер тут же разнес искры по всему берегу. Не сумев справиться с пламенем, рыбаки сели в лодку, переплыли на другой берег Лозьвы и разъехались по домам. Ущерб, нанесенный лесу этим чаепитием, оценивается в 200 тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей