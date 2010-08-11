Жара на Урале начнет ослабевать с четверга, но ожидаются шквалы
11 августа 2010, 16:53ОбществоОльга
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С 12 августа в Свердловской области начнет понижаться температура, но возможны другие опасные явления - грозы со шквалистым ветром свыше 25 метров в секунду, сообщила Интерфаксу главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.
12 августа станет прохладнее на севере области, затем похолодание распространится на юг. Наступят настоящие августовские ночи, - отметила Галина Шепоренко. Она добавила, что в августе ожидаются перепады температур, но выше 30 градусов столбик термометра подниматься уже не будет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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