Жара на Урале начнет ослабевать с четверга, но ожидаются шквалы

12 августа станет прохладнее на севере области, затем похолодание распространится на юг. Наступят настоящие августовские ночи, - отметила Галина Шепоренко. Она добавила, что в августе ожидаются перепады температур, но выше 30 градусов столбик термометра подниматься уже не будет.