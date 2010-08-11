Жара в России и потоп в Пакистане могут иметь общую причину

Высотные струйные течения (jet stream) - извивающиеся потоки очень сильных ветров, которые находятся на высотах от 7 до 16 километров. В последние недели метеорологи заметили необычные изменения в поведении: в середине июля эти волны "застопорились", говорит Блекберн, слова которого приводит New Scientist.

Такие устойчивые образования в струйных течениях называют "блокирующими событиями". В России эта ситуация обеспечила постоянный приток горячего сухого воздуха из Африки и экстремальную жару, в Пакистане совпала с летним муссоном и привела к наводнениям.

Этот же эффект привел к необычно сильной жаре в Японии, которая унесла жизни более 60 человек в конце июля. Похожие события несколько раньше, в июне, происходили в США.

Метеорологи пока не могут сказать, что заставляет "замерзать" волны на струйных течениях. Теория говорит, что экстремальные погодные явления участятся по мере потепления климата. Блекберн отмечает, что блокирующие события стали необычно частыми в последние три года, и вызвали, в частности, сильные наводнения в Великобритании и аномальную жару в восточной Европе в 2007 году.

Мощные наводнения в Пакистане, вызванные проливными дождями, стали самыми сильными за последние 80 лет. Стихия уже затронула 12 миллионов человек, преимущественно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и центральной части Пенджаба.Ранее сообщалось о примерно 1,5 тысячи погибших в результате наводнений.