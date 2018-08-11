«Городе на горе» раскинулся в День города 2018 в Нижнем Тагиле

«Город на горе» развернулся у подножия Лисьей горы в день праздничных мероприятий. Праздник 296-летия города открыл залп Демидовской пушки на площадке возле Сторожевой башни. Башня открыта для посетителей, здесь прошло театрализованное представление, посвященное эпохе Демидовых.

У подножия Лисьей горы собрались гости и участники праздника. На главной сцене выступили детские творческие коллективы. Уже к началу гуляния перед сценой не оставалось свободных зрительских мест.

С Днем рождения, любимый город! Погода сегодня радует. Уже не первый раз посещаем праздник именно на Лисьей горе. Сейчас посмотрим концерт и пойдем путешествовать по «Городу на горе», здесь много интересных площадок для детей, поделилась тагильчанка.

В «Городе на горе» можно зайти во двор добрых дел, посетить фоторощу и даже присесть в уютной библиотеке. На танцевальной площадке тагильчанки учились танцевать восточные танцы. А на спортплощадке юные тагильчане пробовали свои силы в состязаниях, конкурсах и квестах. Те, кто желал получить мастер-класс по акробатике, шли на площадку к деревьям.

Детям очень нравится: там попрыгали, там порисовали, там чему-то новому научились. Очень позитивно! Можно даже с настоящим роботом сфотографироваться! Хочется отметить, какие молодцы танцевальные и вокальные коллективы города, смотреть и слушать - одно удовольствие, рассказала о празднике молодая мама.