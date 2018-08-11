Награждение тагильчан состоялось в преддверии Дня города-2018

На торжественном мероприятии врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил знаки отличия и удостоверения отличившимся гражданам. Одним из первых был награжден полковник полиции Ибрагим Аблулкадыров. Другой значок «Почетного гражданина», предназначенный для врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, будет вручен обладателю позднее.

Знаки «За заслуги перед городом Нижний Тагил» были вручены пятерым тагильчанам. Среди них – Сергей Альбрехт – начальник механосборочного производства АО «НПК «Уралвагонзавод», Елена Городилова – директор МАДОУ ДС «Радость», Николай Князев – генеральный директор АО «Химический завод «Планта», Александр Мазо – главный конструктор АО «Уралкриомаш» и заслуженная артистка России Иза Высоцкая (посмертно).

Также Владислав Пинаев наградил руководителей градообразующих предприятий. Затем состоялось вручение премии «Тагильский характер». Обладательницей награды в 2018 году стала паралимпийская чемпионка Михалина Лысова. В завершение прошло чествование Дзержинского района за победу в смотре-конкурсе ко Дню города.