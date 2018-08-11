Нарушения есть у всех: прокуратура проверила ТЦ на Вагонке в Нижнем Тагиле

Прокуратура Дзержинского района сообщила о том, что к административной ответственности были привлечены 25 индивидуальных предпринимателей, пять физических лиц и 32 лица предприятий различных форм собственности. В отношении 18-ти нарушителей были назначены штрафы на общую сумму более 150 тысяч рублей. Другие получили предупреждения.

Три исковых заявления были направлены в торговые центры «Спутник», «Юпитер» и «Летленд». Прокуратура требовала закрыть эти объекты, поскольку их работа представляет угрозу для жизни посетителей.