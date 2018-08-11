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Нарушения есть у всех: прокуратура проверила ТЦ на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нарушения есть у всех: прокуратура проверила ТЦ на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:40Общество
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