Представители городов-побратимов встретились с врио главы Нижнего Тагила

Среди гостей – староста города Марианские Лазне Мартин Калина, члены городского Совета и представители города Марианские Лазне – Либор Хаас, Милослав Врана, а также члены городского Совета города Хеб Павел Ваноушек, Вацлав Якубик и Томаш Линда. Также среди присутствующих – депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Кисельников Роман Николаевич. Перед мероприятием гости прогуливались по достопримечательностям в центральной части города.

Встреча, как обозначил сам Владислав Пинаев, прошла в неформальном формате, без официальных церемоний и рукопожатий. В своем обращении временно исполняющий обязанности главы города подчеркнул, что никакие санкции и политические ситуации не должны влиять на взаимоотношения городов двух стран – России и Чехии.

Чехи поблагодарили тагильскую сторону за приглашение, многие были в Нижнем Тагиле не в первый раз. Встреча, произошедшая в городе в 2018 году, будет знаковой, поскольку обе страны готовы к двухстороннему сотрудничеству в любых сферах. Об этом еще предстоит подумать.

Владислав Пинаев отметил, что он является патриотом своей страны, поэтому в его силах сделать все возможное, чтобы молодежь не уезжала из Нижнего Тагила, чтобы росло количество рабочих мест и улучшалась жизнь.

Я вам честно скажу, я патриот своей страны. Я люблю свою родину, люблю Нижний Тагил. Мне предстоит сделать что-то, чтобы память обо мне осталась навсегда, сказал Владислав Пинаев.