Стела «Ленинский район» обновлена в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стела Ленинского района накануне была обновлена в преддверии празднования Дня города Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
Инициатива обновления памятника была поддержана администрацией. Работы производились силами управляющей компании и благотворительной организации.
На стеле поменяли надпись «Ленинский район» и значок с символом. Саму стелу покрасили.
Материалы по теме
Жильцы дома на Вагонке недовольны тем, как коммунальная служба Нижнего Тагила восстановила благоустройство перед их домом (ФОТО)
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей