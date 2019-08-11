Как тагильчане отпраздновали День города-2019
10 августа в Нижнем Тагиле прошло празднование Дня города. Как тагильчане отметили это событие, и чем удивили организаторы, читайте в материале TagilCity.ru.
Праздник в честь 297-летия Нижнего Тагила проходил на нескольких площадках. В парке имени Бондина с 11:00 состоялся фольклорный праздник «Тагильское подворье» с выступлениями местных коллективов, а также прошли различные квесты для взрослых и детей, ярмарка декоративно-прикладного творчества и фестиваль хоров.
Возле цирка в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор» прошла выставка вооружённой техники, среди которой были модели бронетранспортеров, военные УАЗ Патриот, Камаз. Кроме того, любой посетитель выставки мог забраться внутрь военных машин.
На Лисьей горе праздник открыл символический выстрел из пушки, после чего глава города Владислав Пинаев торжественно поздравил тагильчан с Днем города.
Тагил — уникальный город, и все жители заслужили намного больше, чем мы имеем сейчас. Мы будем делать все возможное. А сегодня только отдых,отметил мэр.
В 14:00 на горе стартовал первый городской фестиваль воздушных змеев. Тагильчане соревновались в мастерстве запуска и оригинальности оформления воздушных змеев. Лучшие получили грамоты и подарки.
Кроме того, на территории Лисьей горы были расположены площадки для занятия йогой и кроссфитом.
С 18:00 у подножья горы стартовал киномарафон. Сначала организаторы порадовали маленьких тагильчан, показав мультипликационные сказки. После прошёл Всемирный фестиваль уличного кино. А в 21:00 под открытым небом прошёл показ фильма «Москва слезам не верит».
Подарком для жителей города стало открытие «Эльф-парка» в парке «Народный». Это веревочная конструкция в виде полосы препятствия станет одним из главных развлечений в парковой зоне. В открытии аттракциона принял участие глава города Владислав Пинаев.
В Театральном сквере состоялся праздник для юных горожан «Киндерград-2019». В этом году темой праздника стали сказки А.С. Пушкина. Конкурсы для детей и их родителей прошли в сказочном Лукоморье. Также с специальной костюмерной ребята смогли примерить на себя наряды XIX века.
В Литературном дворике ценители творчества Пушкина слушали его стихотворения в исполнении молодых тагильских поэтов.
На набережной Тагильской пруда официальные партнёры праздника организовали проведение конкурсов и развлекательные программы. Гостей праздника ждали танцевальный флешмоб, фотозона, зона для рисования и многое другое.
В центре города за Драматическим театром состоялся театральный марафон «Театрград». Артисты Нижнетагильского драматического театра подготовили знакомые многим постановки «Сказка о царе Салтане», «Летучий корабль» и «Сказка о Балде». Также артисты выступили с лучшими музыкальными номерами из спектаклей разных лет.
Нижнетагильский театр кукол показал зрителям сказки «Царевна-Несмеяна», «Приключения поющих поросят» и «Принцесса Крапинка». Недалеко от театральной сцены для юных тагильчан работники театра провели мастер-класс по созданию игрушек.
А муниципальный молодёжный театр порадовал зрителей премьерой бэби-спектакля «Истории Ладошкиных».
Ещё одним подарком для жителей Нижнего Тагила стал Международный турнир по смешанным единоборствам, который прошёл у подножья Лисьей горы. Организаторы заявили девять поединков, а главным событием вечера 10 августа стал пятираундовый бой между хозяином «клетки» Хамзой Агаризаевым и спортсменом из Таджикистана Шахромом Кадыровым.
В 22:00 на площади за КДК «Современник» свои хиты исполнила группа «Иванушки International».
Апофеозом празднования Дня города-2019 стал праздничный салют над акваторией Нижнетагильского пруда.