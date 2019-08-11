Как тагильчане отпраздновали День города-2019

Праздник в честь 297-летия Нижнего Тагила проходил на нескольких площадках. В парке имени Бондина с 11:00 состоялся фольклорный праздник «Тагильское подворье» с выступлениями местных коллективов, а также прошли различные квесты для взрослых и детей, ярмарка декоративно-прикладного творчества и фестиваль хоров.

Возле цирка в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор» прошла выставка вооружённой техники, среди которой были модели бронетранспортеров, военные УАЗ Патриот, Камаз. Кроме того, любой посетитель выставки мог забраться внутрь военных машин.

11 В Нижнем Тагиле в честь Дня города открылась выставка военной техники Фото Сегодня, 10 августа, тагильчане отмечают 297-летие родного города. Возле парка Бондина с 11:00 до 15:00 проходит праздничный концерт и выставка военной техники.

На Лисьей горе праздник открыл символический выстрел из пушки, после чего глава города Владислав Пинаев торжественно поздравил тагильчан с Днем города.

Тагил — уникальный город, и все жители заслужили намного больше, чем мы имеем сейчас. Мы будем делать все возможное. А сегодня только отдых,отметил мэр.

В 14:00 на горе стартовал первый городской фестиваль воздушных змеев. Тагильчане соревновались в мастерстве запуска и оригинальности оформления воздушных змеев. Лучшие получили грамоты и подарки.

4 В Нижнем Тагиле на Лисьей горе началась развлекательная программа Фото Сегодня, 10 августа, в честь Дня города на Лисьей горе в Нижнем Тагиле проходят развлекательная программа «Парк на горе» и первый городской фестиваль воздушных змеев.

Кроме того, на территории Лисьей горы были расположены площадки для занятия йогой и кроссфитом.

С 18:00 у подножья горы стартовал киномарафон. Сначала организаторы порадовали маленьких тагильчан, показав мультипликационные сказки. После прошёл Всемирный фестиваль уличного кино. А в 21:00 под открытым небом прошёл показ фильма «Москва слезам не верит».

Подарком для жителей города стало открытие «Эльф-парка» в парке «Народный». Это веревочная конструкция в виде полосы препятствия станет одним из главных развлечений в парковой зоне. В открытии аттракциона принял участие глава города Владислав Пинаев.

7 В Нижнем Тагиле стартовал детский праздник «Киндерград-2019» Фото В День города, 10 августа, в Театральном сквере проходит детский праздник «Киндерград-2019». Организаторы мероприятия — Центральная детская библиотека и администрация Нижнего Тагила.

В Театральном сквере состоялся праздник для юных горожан «Киндерград-2019». В этом году темой праздника стали сказки А.С. Пушкина. Конкурсы для детей и их родителей прошли в сказочном Лукоморье. Также с специальной костюмерной ребята смогли примерить на себя наряды XIX века.

В Литературном дворике ценители творчества Пушкина слушали его стихотворения в исполнении молодых тагильских поэтов.

6 Тагильчане на городской набережной могут поучаствовать в конкурсах и купить сувениры Фото В День города официальные партнёры праздника организовали проведение конкурсов и развлекательные программы на набережной Нижнетагильского пруда.

На набережной Тагильской пруда официальные партнёры праздника организовали проведение конкурсов и развлекательные программы. Гостей праздника ждали танцевальный флешмоб, фотозона, зона для рисования и многое другое.

В центре города за Драматическим театром состоялся театральный марафон «Театрград». Артисты Нижнетагильского драматического театра подготовили знакомые многим постановки «Сказка о царе Салтане», «Летучий корабль» и «Сказка о Балде». Также артисты выступили с лучшими музыкальными номерами из спектаклей разных лет.

Нижнетагильский театр кукол показал зрителям сказки «Царевна-Несмеяна», «Приключения поющих поросят» и «Принцесса Крапинка». Недалеко от театральной сцены для юных тагильчан работники театра провели мастер-класс по созданию игрушек.

6 Театрград открылся в Нижнем Тагиле Фото В центре города за зданием Драматического театра 10 августа для юных и взрослых жителей Нижнего Тагила и гостей города начал работу Театрград. Театральный марафон будет радовать гостей с 15:00 до 21:00.

А муниципальный молодёжный театр порадовал зрителей премьерой бэби-спектакля «Истории Ладошкиных».

9 Международный турнир по смешанным единоборствам проходит в Нижнем Тагиле Фото Турнир по смешанным единоборствам начался 10 августа у подножья Лисьей горы в 20:00. На арене под открытым небом планируется провести девять профессиональных поединков и пять раундов между бойцами из Таджикистана и России.

Ещё одним подарком для жителей Нижнего Тагила стал Международный турнир по смешанным единоборствам, который прошёл у подножья Лисьей горы. Организаторы заявили девять поединков, а главным событием вечера 10 августа стал пятираундовый бой между хозяином «клетки» Хамзой Агаризаевым и спортсменом из Таджикистана Шахромом Кадыровым.

Видео Видео: vk.com/ntagilorg

В 22:00 на площади за КДК «Современник» свои хиты исполнила группа «Иванушки International».