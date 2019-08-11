Ольга Глацких открыла в Екатеринбурге школу подготовки олимпийских чемпионов
Бывшая чиновница, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», Ольга Глацких сообщила о том, что открыла школу имени себя и планирует готовить будущих олимпийских чемпионов, сообщает Ура.
Информацию об открытии школа Глацких сообщила на своей странице в Instagram. Школу она назвала «Ты сможешь сам».
Я долго к этому шла и наконец решила открыть свою школу художественной гимнастики «Ты сможешь сам». С большим удовольствием приглашаю всех девочек в возрасте от трех лет. Возможно, именно ваш ребенок — будущий олимпийский чемпион!написала бывшая чиновница.
Ольга также рассказала о том, что планирует проводить занятия не только для детей. Взрослых ждут занятия стрейчингом и растяжка.
Напомним, что ранее Глацких возглавляла департамент молодежной политики Свердловской области. Этот пост она покинула после нашумевших слов о том, что государство не просило граждан рожать. После увольнения Глацких заняла пост замдиректора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге. Примерно в это же время она в своём Instagram-аккаунте назвала журналистов, пишущих о ней, падальщиками. Также в феврале 2019 года олимпийская чемпионка приняла участие в турнире по художественной гимнастике в Нижнем Тагиле.