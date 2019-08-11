Ольга Глацких открыла в Екатеринбурге школу подготовки олимпийских чемпионов

Информацию об открытии школа Глацких сообщила на своей странице в Instagram. Школу она назвала «Ты сможешь сам».

Я долго к этому шла и наконец решила открыть свою школу художественной гимнастики «Ты сможешь сам». С большим удовольствием приглашаю всех девочек в возрасте от трех лет. Возможно, именно ваш ребенок — будущий олимпийский чемпион!написала бывшая чиновница.

Ольга также рассказала о том, что планирует проводить занятия не только для детей. Взрослых ждут занятия стрейчингом и растяжка.