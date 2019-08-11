Самой обаятельной на конкурсе «Миссис Россия-2019» стала уроженка Алапаевска

Титул «Миссис Россия-2019» завоевала Екатерина Нишанова из Геленжика. Первой «Вице-миссис России» жюри назвали Анну Митрофанову из Самары. Второй стала Влада Брем из Иркутска, третьей — Светлана Жаворонкова из Рязани, четвертой — Наталья Резникова из Ставрополя.