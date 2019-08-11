Самой обаятельной на конкурсе «Миссис Россия-2019» стала уроженка Алапаевска
Сегодня, 13:34ОбществоФото: Марина Мантурова/Instagram
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Жительница Алапаевска Марина Мантурова победила в номинации «Миссис обаяние» на конкурсе красоты «Миссис Россия-2019», сообщает ТАСС.
Сюжеты: Алапаевск
Титул «Миссис Россия-2019» завоевала Екатерина Нишанова из Геленжика. Первой «Вице-миссис России» жюри назвали Анну Митрофанову из Самары. Второй стала Влада Брем из Иркутска, третьей — Светлана Жаворонкова из Рязани, четвертой — Наталья Резникова из Ставрополя.
Всего в конкурсе за титулы боролись 27 участниц. Обязательными условиями конкурса являются наличие у претенденток мужа и минимум одного ребёнка.
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