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#домахорошо
Тяжёлая техника из Свердловской области доставлена в Ачинск для ликвидации пожара
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Тяжёлая техника из Свердловской области доставлена в Ачинск для ликвидации пожара

Сегодня, 14:22ОбществоФото: Пресс-служба Центрального военного округа
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