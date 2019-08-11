Тяжёлая техника из Свердловской области доставлена в Ачинск для ликвидации пожара
Сегодня, 14:22ОбществоФото: Пресс-служба Центрального военного округа
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Из Свердловской области самолётом Ан-142 «Руслан» переброшена тяжёлая военная техника для ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, сообщают Вести.
С помощью инженерных танков проложат пути в завалах, а спецмашины для пожаротушения дополнят роботизированные комплексы, которые уже работают на месте происшествия.
Также территорию склада проливают с воздуха при помощи самолетов Ил-76.
Напомним, взрывы в Ачинском районе Красноярского края произошли 5 августа. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь на следующий день. 9 августа прогремели новые взрывы. В результате ЧП погибли два человека, пострадали 12 человек. В радиусе 20 км от военного склада спасатели эвакуировали 16 тысяч жителей.
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