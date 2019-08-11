В Екатеринбурге шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня, 23:02ОбществоФото: ural-meridian.ru
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В марафоне, который проходил в Екатеринбурге 11 августа приняли участие более восьми тысячи бегунов, сообщает «Уральский меридиан». Не все из них смогли легко пробежать дистанцию, некоторым понадобилась помощь медиков.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно данным врачей, за медицинской помощью во время забега обратились всего 16 человек. Четверых из них увезли в больницы со стадиона. Восемь обращений поступило с дистанции, из них двум бегунам понадобилась госпитализация.
Марафон «Европа — Азия» состоял из серии забегов на 10, 21,1 и 42,2 километров. Маршруты всех дистанций пролегали в центральной и исторической частях города, часть дистанции проходила на проспекте Ленина и по набережной городского пруда.
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