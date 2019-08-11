В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 240 тыс человек
Сегодня, 19:47ОбществоФото: kremlin.ru
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Около 240 тысяч человек пришли к местам массовых молений в Курбан-байрам в Москве.
Богослужения и праздничные мероприятия в Москве проходили на шести основных площадках. Это четыре мечети и прилегающие к ним территории, а также две площадки вне мечетей.
По словам московских чиновников, все массовые мероприятия прошли гладко и без эксцессов.
«Все прошло организованно, без каких-либо проблем», - приводит ТАСС слова начальника департамента национальной политики мэрии Москвы Виталия Сучкова.
На время проведения массового намаза и проповеди вокруг крупнейших площадок празднования вводилось временное ограничение движения. По состоянию на вторую половину дня все ограничения были сняты, отметил Сучков.
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