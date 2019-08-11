В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 240 тыс человек

Богослужения и праздничные мероприятия в Москве проходили на шести основных площадках. Это четыре мечети и прилегающие к ним территории, а также две площадки вне мечетей.

По словам московских чиновников, все массовые мероприятия прошли гладко и без эксцессов.

«Все прошло организованно, без каких-либо проблем», - приводит ТАСС слова начальника департамента национальной политики мэрии Москвы Виталия Сучкова.