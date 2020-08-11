Доля оклада в зарплате бюджетников может вырасти до 70%

Александр Курелюк, директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Росток», мастер спорта России по легкой атлетике (прыжки в высоту), спортивный судья первой категории, в недавнем прошлом — тренер, отметил, что сейчас в российских регионах встречается существенная разница в оплате труда тренеров спортивных школ. При том, что все они работают по единым федеральным стандартам и загружены одинаково. Да и цены на продукты по России примерно одни, а стоимость проезда в регионах тоже постепенно выравнивается.