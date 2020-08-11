Доля оклада в зарплате бюджетников может вырасти до 70%

По словам членов «Единой России», цель создания перечня — обеспечить ситуацию, при которой пропорция базовой и стимулирующей частей зарплаты составляла бы, соответственно, 70% на 30%. Об этом сообщает mkset.ru.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что во многих российских регионах оклады сотрудников школ и больниц не достигают уровня минимального размера оплаты труда, составляя около 30% от всей зарплаты. Еще в майских указах Путин поручил приравнять зарплату учителей и врачей к средней по региону. Однако некоторые работодатели хитрят со ставками часов работы, чтобы обеспечить соответствующие указу показатели. Это вынуждает бюджетников брать по несколько ставок или дополнительных дежурств.
В связи с этим «Единая Россия» разработала систему, по которой выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников будет обеспечиваться из расчета одной ставки. Это позволит избавиться от ситуации с вынужденными переработками.
Также партия хочет, чтобы появился максимальный порог соотношения размеров среднемесячной зарплаты руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной зарплаты остального персонала.
Турчак считает, что нужен «прозрачный коэффициент соотношения этих зарплат», чтобы справедливость восторжествовала.
По данным сайта ЕР, в профильных министерствах сообщили, что эта проблема давно требует эффективного решения. Партийная инициатива сделает систему выплат бюджетникам более прозрачной. При этом удастся сохранить гибкость регулирования на уровне субъектов РФ и муниципалитетов.
В данный момент предложенный «Единой Россией» законопроект обсуждается в регионах. В будущем планируется его доработать, опираясь на комментарии сотрудников федеральных ведомств и сотрудников бюджетных учреждений.
Александр Курелюк, директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Росток», мастер спорта России по легкой атлетике (прыжки в высоту), спортивный судья первой категории, в недавнем прошлом — тренер, отметил, что сейчас в российских регионах встречается существенная разница в оплате труда тренеров спортивных школ. При том, что все они работают по единым федеральным стандартам и загружены одинаково. Да и цены на продукты по России примерно одни, а стоимость проезда в регионах тоже постепенно выравнивается.
«Невысокие зарплаты в бюджетной сфере приводят к тому, что молодые специалисты идут работать не в спортивные школы, а в коммерческие фитнес-центры. Решение этой проблемы, конечно, нужно обсуждать. В спортивные школы приходят работать энтузиасты, которые руководствуются любовью к спорту и желанием вывести своих воспитанников на достойный уровень. Это работа, требующая полной самоотдачи, ненормированного рабочего дня, постоянной включенности. Конечно, таких людей необходимо поддержать», — уверен Курелюк.