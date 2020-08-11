На Урале гаишник потребовал миллион от выложившего в интернет видео с ним водителя

В суд Лесного поступил иск от местного сотрудника ГАИ, которого возмутило размещенное в социальной сети видео с его участием, где он общается с автоправозащитником, пишет E1.

По словам майора Олега Куклина, при оформлении административных материалов в отношении гражданина Куцкого, он снимал его на видеокамеру. С проведением съемки инспектор не был согласен, а на просьбу убрать камеру, Куцкий не реагировал. Позднее майору стало известно, что запись опубликована в группе «Подслушано в Лесном» в социальных сетях «Одноклассники» и во «ВКонтакте»». Дальше инспектор сообщил, что был при исполнении в момент съемки, но Куцков не имел права размещать видео в сети. В иске он объяснил, что это принесло ему нравственные страдания — он потерял аппетит, у него нарушился сон и аппетит, а также были постоянные переживания, что отразилось на отношениях в семье, службе и здоровье. В результате моральный ущерб майор оценил в один миллион рублей. А также он потребовал удалить запись из социальных сетей.

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