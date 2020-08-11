Работающие с COVID-19 медики получили право досрочного выхода на пенсию

Согласно ему, пенсионный стаж по принципу «день за два» будет рассчитываться как тем, кто работал в стационарах и на скорой помощи медикам, так и тем, кто оказывал помощь больным коронавирусом амбулаторно. Порядок исчисления стажа будет действовать с 1 января по 30 сентября 2020 года.
Ранее стало известно о продлении доплат медикам за работу с коронавирусом до сентября месяца. Это поручение дал правительству президент РФ Владимир Путин. Кроме того, он поручил выделить средства на оплату ежегодного отпуска для медицинских работников.