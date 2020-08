Бывший щеф-редактор «Четвертого канала» Алена Вугельман начнет трудиться директором в библиотечном центре «Екатеринбург», сообщает пресс-служба управления культуры администрации города.

Алена работала в коллективе «Четверого канала» девять лет, трудовая карьера в ведомстве закончилась в 2006 году. За это время она успела получить премию «ТЭФИ-Регион». С 2006 года Алёна успела поработать PR-менеджером и в сфере SMM-маркетинга. Надеюсь моего опыта будет достаточно, чтобы сделать центр еще более красочным,высказала надежду Алена Вугельман. С новым директором сотрудников библиотечного центра познакомил начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков.

