СМИ назвали предполагаемых организаторов протеста на Куштау в Башкирии

В соцсети Facebook Мурзагулов написал, что активисты могут получать финансирование из конкретных источников. Возможно, среди них Иосиф Рутман, который является акционером компании «ТАУ-Нефтехим», которая ранее планировала возвести в Стерлитамаке новый завод по производству соды. После того как активисты вышли на защиту другого шихана – Торатау, - тогдашний глава Башкортостана Рустэм Хамитов начал разрабатывать Гумеровское месторождение известняка для продажи в «Башкирскую содовую компанию» (“БСК”). Об этом пишет mkset.ru.
В 2012 году специалисты приступили к исследованию Гумеровского месторождения. В том же году было основано ООО «Ишимбайский известняк» - конкурент “БСК”. Эксперты Роснедр изучили сырье Гумеровского месторождения и пришли к выводу, что оно не подойдет для «Башкирской содовой компании». Однако новому предприятию - вполне.
В 2018 году китайская компания TCC Group разработала технико-экономическое обоснование для инвесткомпании «Таурус», которая была связана с «ТАУ», под строительство нового завода, а Рустэм Хамитов заявлял, что намерен попросить помощи у российского правительства.
Рутмана окружают уголовные дела и коррупционные скандалы, один из которых связан с обысками в принадлежащей «ТАУ-Нефтехим» компании, которую правоохранители подозревали в нарушении закона при перепродажи земельных участков. Кроме того, одна из компаний Рутмана не сумела выиграть торги на семь гектаров земли, где шло возведение торгового комплекса, а компания-победитель «В-траст» была обвинена в невыполнении условий договора на сумму 360 миллионов рублей. Потом люди, приближенные к начальнику службы безопасности группы «ТАУ» Эдуарду Васильеву, выкупили «В-траст» у ее руководителя.
После этой сделки было заведено уголовное дело по факту мошенничества, после чего одному из руководителей прокуратуры Башкирии предлагали взятку. Правоохранители внедрили в круг подозреваемых своего человека, который узнал, что этими делами мог заправлять Иосиф Рутман.
Рутман не явился на допрос, так как покинул страну. Это произошло три года назад. С тех пор он находится в федеральном и международном розыске.