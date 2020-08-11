СМИ назвали предполагаемых организаторов протеста на Куштау в Башкирии

Рутмана окружают уголовные дела и коррупционные скандалы, один из которых связан с обысками в принадлежащей «ТАУ-Нефтехим» компании, которую правоохранители подозревали в нарушении закона при перепродажи земельных участков. Кроме того, одна из компаний Рутмана не сумела выиграть торги на семь гектаров земли, где шло возведение торгового комплекса, а компания-победитель «В-траст» была обвинена в невыполнении условий договора на сумму 360 миллионов рублей. Потом люди, приближенные к начальнику службы безопасности группы «ТАУ» Эдуарду Васильеву, выкупили «В-траст» у ее руководителя.