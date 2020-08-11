Стали известны победители конкурса на создание лучшего веломаршрута в Нижнем Тагиле

Напомним, в рамках конкурса тагильчанам предлагалось предложить проект велопарковки или маршрута, по которому можно проехать на велосипеде. Лучшие проекты могут быть реализованы. При этом парковка должна быть удобная, простая в создании и надежная. Кроме того, предлагалось проложить маршрут по необычным городским местам.