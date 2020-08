Стали известны победители конкурса на создание лучшего веломаршрута в Нижнем Тагиле

Конкурс на лучшие идеи велопарковки и веломаршрута по Нижнему Тагилу подошел к концу. В результате первое место занял маршрут «Зеленка» и парковка «Стальной цветок», сообщает городской Центр развития туризма.

В общей сложности на конкурсе было представлено 29 работ от 23 участников. В состязании участвовали жители города разных возрастов. Самой молодой из них оказалась четырехлетняя Катя Грязева. Она предложила напольные астрономические часы для велопарковки. По результатам зрительского голосования, лучшей идеей велопарковки стал проект Елены Вершининой «Ведущее колесо», а лучшим проектом маршрута — «Малахитовый велотрек» Георгия Круглова. Проекты участников Photo: Центр развития туризма Нижнего Тагила Кроме того, идеи участников оценивало жюри. Места распределились следующим образом: Номинация «Идея велопарковки»: III место: Безденежных Мария, «Городская велопарковка» II место: Манин Антон, «Велопарковка» I место: Рогожина Татьяна, парковка «Стальной цветок» Номинация «Идея веломаршрута» III место: Дмитрий Выйский, маршрут «Семь паровозов» II место: Коновалова Светлана, маршрут «Индустриальный Тагил» I место: Рогожина Татьяна, маршрут «Зелёнка» Напомним, в рамках конкурса тагильчанам предлагалось предложить проект велопарковки или маршрута, по которому можно проехать на велосипеде. Лучшие проекты могут быть реализованы. При этом парковка должна быть удобная, простая в создании и надежная. Кроме того, предлагалось проложить маршрут по необычным городским местам.

