В Екатеринбурге увольнение гардеробщиков из городского цирка признали незаконным

В Екатеринбурге увольнение гардеробщиков из городского цирка признали незаконным

Сегодня, 15:54ОбществоФото: Яндекс.Карты
Ленинский районный суд взыскал с Екатеринбургского цирка компенсации в пользу каждого уволенного гардеробщика, сообщает пресс-служба областного суда.

Пять бывших сотрудников обратились в суд с иском о признании отношений трудовыми, восстановлении на работе, а также взыскании заработной платы за вынужденный прогул и заключении бессрочного трудового договора.

В иске сказано, что 20 октября 2019 года «Росцирком» был заключен с ними договор оказания услуг, но не срочный трудовой, а гражданско-правового характера. Сотрудники были наняты на период гастролей «Идиллия с морскими львами». В общей сложности гардеробщикам предстояло отработать на 18 представлениях и получить по 850 рублей.

Согласно договору, гардеробщики были наняты до 1 декабря. Однако уволили их 14 ноября. В суде ответчик пояснил, что во время отсутствия представлений цирку не требуются гардеробщики, а программа утверждается на неопределенные период. Также прокурор не поддержала требование работников о восстановлении на работе. При этом оплату они получат.

Так, в пользу каждого из пяти истцов будет взыскано по 8797 рублей, а также по две тысячи компенсации морального время и по шесть тысяч рублей для компенсации расходов на представителя.

Напомним, гардеробщики были уволены в ноябре 2019 года. Тогда эта ситуация вызвала большой резонанс. Сами они назвали свое увольнение незаконным.

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