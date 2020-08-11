В Екатеринбурге увольнение гардеробщиков из городского цирка признали незаконным

Согласно договору, гардеробщики были наняты до 1 декабря. Однако уволили их 14 ноября. В суде ответчик пояснил, что во время отсутствия представлений цирку не требуются гардеробщики, а программа утверждается на неопределенные период. Также прокурор не поддержала требование работников о восстановлении на работе. При этом оплату они получат.