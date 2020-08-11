В Нижнем Тагиле отпразднуют 100-летие танкостроения

В Нижнем Тагиле отпразднуют 100-летие танкостроения

Сегодня, 18:34ОбществоPhoto: 1MiMediainvest.ru
Проведена подготовка к 100-летнему юбилею танкостроения. Тагильчан ждёт множество интересных событий, в том числе онлайн, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках мероприятия готовится показ передвижных выставок, оформленных с участием учеников города. Пока что в них приняли только ученики Дзержинского района, но в сентябре все школьники смогут принять участие в оформлении выставок.

Масштабная выставка запланирована в Краеведческом музее на 10 сентября. На площади в четверть квадратного километра будет представлена экспозиция, посвященная истории строительства танков, содержащая как экспонаты, так и документы из архивов.

В музее ИЗО пройдет выставка из портретов и картин живописи, нарисованных в период с 1941 по 1945 года.

Конференция по научной практике «Сохранение промышленного наследия оборонной промышленности» пройдет УВЗ.

В 2020 году отмечается 100-летие танкостроения в нашей стране. Началом истории отечественного танкостроения считается 31 августа 1920 года, когда на Сормовском заводе был выпущен первый советский танк.

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