В Свердловской области с 10 августа были разрешены групповые тренировки в фитнес-центрах. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Так, спортивные центры могут начать работу, но при условии, что на одном занятии будет присутствовать до 20 человек. При этом режим самоизоляции для граждан, находящихся в группе риска продолжает действовать. Кроме того, было разрешено не носить маски на улицах.

