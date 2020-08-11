Коронавирусная порча и чудо-амулеты. Как маги наживаются на свердловчанах в пандемию

Для начала мы решили просмотреть, какие вообще услуги оказывают свердловские маги. Самыми популярными оказались любовные привороты, снятие и наведение порчи, возвращение в семью супруга, устранение соперницы и другие любовные обряды. Тех, кто занимается «лечением» намного меньше.
Понимая, что никто из магов не захочет общаться с журналистом, мы придумали легенду. Под видом потенциального клиента корреспондент обзванивала знахарок с просьбой вылечить больного коронавирусом супруга и поставить защиту от инфекции на себя. Стоит отметить, что журналист TagilCity.ru в браке не состоит. И вот что получилось в итоге.
Две ведуньи из Нижнего Тагила рассказали журналисту о порче, которую якобы навели на «больного», именно она притянула все болезни. Знахарка по имени Татьяна предложила перевести порчу на того, кто ее инициировал, а после поставить на супруга «защиту». Причем «подпитывать» эту защиту нужно каждые полгода, иначе, по ее словам, «человек будет уязвим к темной энергетике». Расценки этого обряда Татьяна не назвала, обозначив только стоимость первого сеанса — тысяча рублей. Помимо очного приема, она проводит все магические ритуалы онлайн.
Другая знахарка, представляющаяся Викторией, рассказала, что к ней уже обращались с подобными проблемами и тут тоже «все дело в порче». Для защиты от болезней, в том числе от коронавируса, она делает специальные амулеты. Стоимость одного — 8000 рублей, а их нужно, соответственно, два — для каждого из супругов. Также она сообщила, что каждый день читает специальные молитвы за здравие клиентов. Такая услуга стоит тысячу рублей единоразово.
Еще две знахарки в разговоре по телефону попросили написать данные жены и мужа в мессенжерах, но на момент публикации обратного ответа от них не поступило. Не исключено, что таким образом они ищут сведения о клиентах в соцсетях.
Так как одной из самых популярных услуг у магов оказалось не только снятие порчи, но и ее наведение, мы решили попробовать еще одну легенду — муж завел любовницу, и обманутая жена хочет навести на соперницу коронавирус. Такой обряд согласился провести «самый известный колдун в Сибири» Александр Богданович из Екатеринбурга. Стоимость магической услуги — 16 000 рублей. При этом черный маг гарантирует стопроцентный результат и полную конфиденциальность.
Но были и те, кто отказался проклинать мнимую соперницу. Ведунья Мария из Екатеринбурга посоветовала не «брать такой грех на душу» и предложила просто отвадить мужа от любовницы. И начать посоветовала с отворота, который стоит 4500 рублей. Далее поэтапно должны были идти приворот к жене, чистка энергетики обоих супругов и обряд на счастливый брак. Стоимость этих услуг она не озвучила, но можно предположить, что возвращение блудного мужа в итоге выльется в круглую сумму.
Почему же некоторые люди готовы верить в такие сомнительные методы лечения и отдавать любые деньги колдунам и гадалкам? По мнению экспертов, все дело в избирательном восприятии фактов, построению причинно-следственных связей, случайных совпадений и т. д. А на фоне пандемии коронавируса все это усиливает еще и страх заразится.
Конечно, порчи не бывает, но бывает, что одни проблемы вытекают из других. Например, человек заразился ковидом, из-за пандемии потерял работу и на фоне стресса поссорился с родными. Все это складывается у него в голове, как пазл, и ему кажется, что его прокляли,.поделилась мнением с TagilCity.ru психолог Ольга Сергеева
Общение с клиентами в магической сфере построено на принципах психологии, и цель только одна — вытянуть как можно больше денег. Пандемии и прочие катаклизмы в этом смысле — идеальная почва для обогащения магов и колдунов. Схема всегда одинакова — с каждым новым сеансом клиенту рассказывают об ухудшении ситуации или о новых препятствиях, за устранение которых нужно платить. Это еще больше изматывает человека, отмечает Ольга Сергеева, он «застревает» в своих проблемах и не видит выхода. Что остается? Слепо довериться тому, кто в этот момент предлагает спасение.
Пандемия зачастую ударяет по сильновосприимчивым людям. Тут главное успокоится, лучше ограничить себя от потока информации про ковид. Поговорить с близкими и родными людьми или обратиться к психологу. Но не бежать сломя голову к колдунам и обвешивать себя амулетами от заразы,отметила психолог.
Небезопасно общение с магами и с медицинской точки зрения, ведь хождение по гадалкам может затянуть лечение болезни.
При первых признаках заболевания нужно обращаться к врачам, а не к колдунам и знахаркам. В противном случае могут быть тяжелые последствия, которые осложнят работу врачей и состояние пациента,рассказали в ЦГБ № 1.
Вера в то, что любую проблему со здоровьем можно решить по взмаху волшебной палочки, при чем в прямом смысле, досталась человеку из Средневековья и живет в нем по сей день. Колдуны и маги во все времена пользовались доверчивостью человека, а различные катаклизмы и эпидемии только дают им почву для наживы. Пандемия коронавируса когда-нибудь пройдет, главное во время нее не потерять способность критически мыслить и обращаться за помощью к специалистам.