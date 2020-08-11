Коронавирусная порча и чудо-амулеты. Как маги наживаются на свердловчанах в пандемию

Общение с клиентами в магической сфере построено на принципах психологии, и цель только одна — вытянуть как можно больше денег. Пандемии и прочие катаклизмы в этом смысле — идеальная почва для обогащения магов и колдунов. Схема всегда одинакова — с каждым новым сеансом клиенту рассказывают об ухудшении ситуации или о новых препятствиях, за устранение которых нужно платить. Это еще больше изматывает человека, отмечает Ольга Сергеева, он «застревает» в своих проблемах и не видит выхода. Что остается? Слепо довериться тому, кто в этот момент предлагает спасение.