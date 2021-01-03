1,3 млн выделено на озеленение «Тагильской лагуны» за ГДДЮТ

1,3 миллиона рублей выделено на озеленение набережной в «Тагильской лагуне» за ГДДЮТ. Будут высажены деревья и кустарники.

Заказчиком выступает МУП «Тагилдорстрой». Работы необходимо закончить до 1 октября 2021 года, площадь территории составляет более 70 тысяч квадратных метров. Озеленение будет выполнено в рамках инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда. Согласно документации, подрядчик должен высадить семь яблонь Недзвецкого, 20 остролистых кленов, 14 деревьев ирги, шесть елей разных сортов, три туи, 15 дубов, шесть сосен, 12 рябин, а также кусты барбариса, боярышника, спиреи и сибирского дерена. Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Контракт действует с момента заключения сторонами до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 августа. Напомним, 6 августа в ходе визита в Нижний Тагил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил строительство «Тагильской лагуны». Сейчас подрядчик МУП «Тагилдорстрой» благоустраивает картинг, детские городки и вертолетную площадку. Работы ведутся с опережением графика. На благоустройство выделено 511 миллионов рублей. Губернатор Куйвашев проверил ход работ на «Тагильской лагуне-2» в Нижнем Тагиле 4 Фото Все работы ведутся с опережением графика. Обустраиваются скейт-парк, детская площадка и другие объекты.

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