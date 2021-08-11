Бизнес-омбудсмен‌ ‌Минеева‌ ‌рассказала‌ ‌о‌ ‌росте‌ ‌выручки‌ ‌у 16% бизнесменов

По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, в прошлом году, несмотря на локдаун и связанные с ним различные ограничения, у 16% столичных предпринимателей выросла выручка.

Как сообщает regnum.ru со ссылкой на информацию Минеевой, у 31,1% размер выручки сократился в коридоре от 10 до 30%. 15% опрошенных потеряли почти половину выручки. 17% назвали свое падение выручки колоссальным - вплоть до нуля. И около 16% смогли не только удержать прежние объемы выручки, но и нарастить ее. «У любого кризиса есть не только знак «минус», но и «плюс», — считает Минеева. Предприниматели, анализируя оказанные им меры поддержки, выделили три, которые они считают наиболее востребованными. В их числе, если говорить о поддержке столичного бизнеса, компенсация затрат, понесенных в связи с профилактическими мероприятиями, препятствующими распространению коронавируса, компенсация малому и среднему бизнесу, работающему в приоритетных отраслях, процентной ставки по новым кредитам до 8% годовых, а также отсрочка на уплату торгового сбора. По информации Минеевой, респонденты рассказывали о самых болевых точках. Например, они не смогли воспользоваться субсидиями на коммунальные платежи или инвестиционным налоговым вычетом, предусмотренным для предприятий, которые получили статус «Московский инвестор». Как говорят исследования и данные статистики, во время пандемии перестали работать 1,95 млн малых и средних предприятий, то есть почти каждое пятое в стране. Количество субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось более чем на 240 тыс., или на 4,2%. Теперь их осталось 5,6 млн. Наибольшие потери понесли продавцы одежды и обуви, где реализация упала более чем на 38%. Почти такие же потери у гостиниц и ресторанов, где продажи упали на 37%. На 33% снизились продажи у работающих в сфере зоотоваров и у зоомагазинов. С апреля по декабрь прошлого года прекратило работу примерно каждое пятое торгово-сервисное предприятие малого бизнеса из числа тех, что еще работали в феврале-марте. Большие потери из-за пандемии были в модном ретейле, туристической индустрии, в фитнес-индустрии, книжной торговле и в сфере общепита. А меньше других потери было у малого и среднего бизнеса в торговле лекарствами, ретейле строительных товаров и в АЗС, где бизнес уже практически вернул прежние позиции. Восстановиться другим отраслям мешают продолжающаяся пандемия, ограничительные меры, низкая покупательская способность людей. Но даже учитывая столь серьезные потери, эксперты считают, что малый бизнес все же способен восстановиться в прежних объемах в этом году в случае ослабления ограничительных мер и увеличения доли вакцинированных.

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