Фестиваль рыжих вновь пройдет в онлайн-формате в Нижнем Тагиле

Прием заявок на участие в шестом по счету городском Фестивале рыжих начался в Нижнем Тагиле. В 2021 году он вновь пройдет в онлайн-формате.

Старт фотоконкурсов в рамках Фестиваля рыжих объявил организатор мероприятия — Центр развития туризма Нижнего Тагила, подчеркнув, что конкурс, как и в 2020 году, пройдет в онлайн-формате. 4 сентября на Фестивале выступит музыкант, композитор, автор-исполнитель Кирилл Нечаев, экс-участник группы N.E.V.A., рассказали в учреждении. Трансляцию выступления свердловского артиста смогут посмотреть все желающие. Заявки на участие можно подавать со вторника 10 августа до 1 сентября 2021 года. Итоги будут подведены уже 4 сентября. Организаторы напоминают, что в конкурсе могут принять участие не только обладатели рыжих волос, усов и бород, но и просто позитивные и активные тагильчане всех возрастов, а также их домашние любимцы. Фотографии принимаются на сайте Фестиваля рыжих в интернете. Напомним, 9 октября 2021 года спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» пройдет в Нижнем Тагиле. Мероприятие на базе городского драматического театра организует академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Никита Михалков привезет в Нижний Тагил фестиваль одного дня

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