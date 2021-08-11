Метеоритный поток смогут наблюдать свердловчане на этой неделе

По словам Владилена Санакоева, 2021 год можно назвать благоприятным для наблюдения метеорного потока Персеиды благодаря отсутствию полной Луны.
Она заходит поздно вечером и потому не сможет помешать наблюдению космического фейерверка. Даже если вы находитесь в большом городе, то ночью в районе зенита в северо-восточном направлении можно увидеть несколько метеоров в час. Главное избежать близких источников света, чтобы глаза могли адаптироваться к темноте, рассказал TagilCity.ru Санакоев.
Он отметил, что наиболее благоприятная ночь для наблюдения за «звездопадом» — с 12 на 13 августа.
Напомним, к выходным на Средний Урал вернутся 30-градусная жара. Дневные температуры начнут подниматься с пятницы, 13 августа.