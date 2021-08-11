Метеоритный поток смогут наблюдать свердловчане на этой неделе

Звездопад, а точнее метеоритный поток Персеиды жители Свердловской области смогут наблюдать на этой неделе в темное время суток. Самые благоприятные дни для наблюдения назвал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По словам Владилена Санакоева, 2021 год можно назвать благоприятным для наблюдения метеорного потока Персеиды благодаря отсутствию полной Луны. Она заходит поздно вечером и потому не сможет помешать наблюдению космического фейерверка. Даже если вы находитесь в большом городе, то ночью в районе зенита в северо-восточном направлении можно увидеть несколько метеоров в час. Главное избежать близких источников света, чтобы глаза могли адаптироваться к темноте, рассказал TagilCity.ru Санакоев. Он отметил, что наиболее благоприятная ночь для наблюдения за «звездопадом» — с 12 на 13 августа. Напомним, к выходным на Средний Урал вернутся 30-градусная жара. Дневные температуры начнут подниматься с пятницы, 13 августа. 30-градусная жара вернется в Свердловскую область к выходным

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