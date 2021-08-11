Минеева: Более 80% опрошенного бизнеса Москвы выполнили требование по вакцинации

По данным опроса, проведенного в Москве, 82% предпринимателей выполнили требование властей об обязательной вакцинации от коронавируса 60% сотрудников. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева на пресс-завтраке.

«При этом требование вакцинации повлекло для бизнеса самые разные последствия: почти 20% опрошенных пришлось прибегнуть к увольнениям. А более 10% даже приостановили свою работу. Один респондент даже отметил как последствие потерю офиса с ремонтом за 5 млн руб. Однако более чем у половины опрошенных требование о вакцинации не вызвало никакого негатива», — цитирует бизнес-омбудсмена tass.ru. Согласно исследованию, проведенному аппаратом Минеевой, 82% опрошенного бизнеса смогли выполнить требование Роспотребнадзора по вакцинации 60% сотрудников. Участниками опроса стали более 500 респондентов из 36 сфер деятельности и индустрий. Говоря о выручке компаний в условиях постпандемии, основная часть предпринимателей (40%) сообщила об ее уменьшении на 10-30%. Каждый пятый респондент заявил, что доходы бизнеса, наоборот, выросли. Четыре процента опрошенных отметили падение выручки на уровне 71-90% и еще столько же заявили, что "ничего в уровне выручки не изменилось". В целом пандемия коронавируса отразилась на всех сферах бизнеса, говорится в исследовании. Авторы отметили, что предприниматели не могли исполнять финансовые обязательства разного характера. Это касается обязательств по договорам аренды (47,7%), выплаты заработной платы и налогов с МРОТ (36,4%), обязательств перед банками и лизинговыми компаниями (20,5%). Треть предпринимателей (31,8%) так и не смогли получить плату от контрагентов по оказанным услугам. Некоторые столкнулись с угрозой отключения электроэнергии, а также с запретами со стороны Роспотребнадзора. Авторы исследования также отметили, что бизнес испытывал дополнительные трудности из-за невозможности проводить мероприятия. Ранее Минтруд и Роспотребнадзор дали разъяснения по проведению обязательной вакцинации в трудовых коллективах. «В постановлениях главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации определены категории (группы) граждан, так называемых групп риска, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей и должны пройти вакцинацию. При вынесении подобных постановлений граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия», — говорится в документе.

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