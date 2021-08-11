С 11 по 26 августа в Нижнем Тагиле будет отключение электроэнергии (список адресов)

Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 39

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 55, 75; н/о от ТП-1308 Черноисточинское шоссе 55-57

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 4, 5, 7, 8, 9; Краснодонская 16; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Максима Горького 27, 29, 33; Тагильская 58А, 60; Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90; светофорный объект Максима Горького -Черных; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б гар

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 72, 72а, 74, 76, 80; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Совхозная 4а, 7

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 10, 11, 2а, 4, 5, 6, 7, 9; Апрельская 2; Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7; Для Актов Все

с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 1, 13, 14, 15, 3, 8; Апрельская 1, 10, 12, 14, 15Г, 15б, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 5гар, 6, 7, 8, 9

с 11.08.2021 09:00 по 15.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 49, 49 А; Кольцова 148, 162, 163, 62, 64, 70-1, 70-2, 76; Рудничная 11, 15, 17, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 17; Передвижная (Черноист) 3

с 11.08.2021 09:30 по 11.08.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Кирпичная 48; Свободы 11, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 5а, 7, 9

с 11.08.2021 10:00 по 11.08.2021 15:00 д. Усть-Утка: Советская 28, 28 А; Тагильская 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Водокачка п.Усть-Утка

с 11.08.2021 11:00 по 11.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 16, 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

с 11.08.2021 13:00 по 11.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 7, 9; Сланцевая 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная

с 11.08.2021 13:30 по 11.08.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Декабристов 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 4, 6, 8; Доменная 85; Лисогорская 116, 118; Союзная 15, 17; Торфяная 1, 10а, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Гараж Торфяная 27гар

с 11.08.2021 14:30 по 11.08.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Августовская 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

с 11.08.2021 23:00 по 12.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1б, 5; Повысит. насос. ст. №13 в МКР-4

с 12.08.2021 08:00 по 12.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 5, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Студеная 4, 6; Школьный переулок 22, 23, 24, 26

с 12.08.2021 08:00 по 12.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8

с 12.08.2021 08:00 по 12.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабристов 17А; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов

с 12.08.2021 08:00 по 12.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Весенняя 62, 66, 68, 68-1, 68-2, 70, 70-1, 72-1, 72-2, 74, 74-1, 76-1, 76-2, 78, 80, 82, 84-1, 84-2, 86; Геологов 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 45-1; Геологов проезд 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 7, 8, 9; часть жилого дома Геологов 45 кв.2

с 12.08.2021 09:00 по 12.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161

с 12.08.2021 09:00 по 12.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 25/2, 25а, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 31, 31а, 35а, 37, 5, 8, 9; Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 14-1, 14-2, 15-2, 15а, 15б, 16-1, 16-2, 18А, 19-1, 19-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 21а, 22-2, 23, 26, 2Г, 2в, 3, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1; ТП-3860 Ольховская -Продснаба; трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18

с 12.08.2021 09:00 по 12.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 55, 59, 61; Ольховская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 25/2, 25а, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 31, 31а, 32, 34, 35а, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 8, 82, 83, 85, 9; Партизанская 45, 54, 58, 62; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 14-1, 14-2, 15-2, 15а, 15б, 16-1, 16-2, 18А, 19-1, 19-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 21а, 22-2, 23, 26, 2Г, 2в, 3, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1; Большая Кольцевая 115, 21, 23, 86; Малая Кольцевая 22, 29, 51; Дружбы народов 11; Инженерная 22; садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14; ТП-3860 Ольховская -Продснаба; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; садовый дом Серная 8 уч.12; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18; садовый дом улица 11 участок 3; К/сад "Горняк - 2" ; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; К/сад "Горняк - 1" Серная; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

с 12.08.2021 09:00 по 12.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2-ая Радужная 1, 5; Радужная 16, 17, 19; садовый участок Восточная уч. №10, с/т "Леба" пос. Горбуново

с 12.08.2021 09:30 по 12.08.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 4, 5, 7, 8, 9; Краснодонская 16; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9

с 12.08.2021 09:30 по 12.08.2021 11:30 г. Нижний Тагил: Вязовская 5, 7; Карла Маркса 42, 42-1, 42-2, 42-3, 69, 69-7, 71; Магазин промтоваров Карла Маркса 42-13,14; Офис Карла Маркса 42-16,29,30; Магазин промтоваров Карла Маркса 42-31; Офис Карла Маркса 42-32; Магазин "О кей" Карла Маркса 42/5-15; магазин промышленных товаров Карла Маркса 69 (бывш. кв .11,12); магазин промышленных товаров Карла Маркса 69 (бывш. кв. 1); Кофейня Карла Маркса 69-19; Офис Карла Маркса 69-20; Магазин Карла Маркса 69-28; Магазин "Lee Wrangler" Карла Маркса 71 (кв.38); нежилое помещение Карла Маркса 71 помещение 1029; Магазин-салон промтоваров (220В) Карла Маркса 71-1,2; Магазин "Шкафы-купе" Карла Маркса 71-10; Магазин промтоваров Карла Маркса 71-11; Магазин промышленных товаров Карла Маркса 71-12; магазин Карла Маркса 71-20; Магазин "Цветы" Карла Маркса 71-21; Офис Карла Маркса 71-28; Офис Карла Маркса 71-37

с 12.08.2021 10:00 по 12.08.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Брусничная 4, 5, 6, 7, уч.8; Калиновая 1, 11, 15, 4, 9; Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цветочная 1, 2, 4, 5, 6, 8; Сиреневый бульвар 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 7, 9; Тенистая 1, 2, 3; Липовая 1, 3, 4; Малиновая 1, 10, 11, 12, 15, 3, 4, 9; Жасминовая 11, 17, 19, 3, 35, 37 А, 39, 43, 5; Лиственная 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земляничная 1, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 7, 8, 9; Черничная 1, 11, 13, 14, 16, 3, 5, 7; Клюквенная 10, 2, 4, 5; ул.70-летия Победы 116, 12, 124, 130, 145, 154, 159, 165, 167, 187, 189, 215, 93; дачный дом Брусничная участок № 2; индивидуальный жилой дом Калиновая участок № 3; дачный дом Рябиновая участок 10; дачный дом Рябиновая участок № 2; дачный дом Сиреневый бульвар 2 ( тер. ДПК Южный ветер; дачный дом Сиреневый бульвар 8 (ДПК Южный ветер); дачный дом Жасминовая уч № 13; дачный дом Жасминовая уч.45; дачный дом Жасминовая участок 41; дачный дом Жасминовая участок № 15; дачный дом Жасминовая участок № 27; индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 29; дачный дом Жасминовая участок № 33; индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 37; дачный дом Жасминовая участок № 7; дачный дом Жасминовая участок № 9; дачный дом Клюквенная участок № 8

с 12.08.2021 13:00 по 12.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 18; Жданова 33; Кольцова 111, 112, 26-1, 26-2, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 48-1, 48-2; Шмидта 22, 22Т; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; ТП-3816

с 12.08.2021 13:30 по 12.08.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

с 13.08.2021 09:00 по 13.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 52

с 13.08.2021 09:00 по 13.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 49, 49 А; Кольцова 148, 162, 163, 62, 64, 70-1, 70-2, 76; Рудничная 11, 15, 17, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 17; Передвижная (Черноист) 3

с 13.08.2021 09:00 по 13.08.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Кушвинский тракт 2; рубеж автоматической фиксации нарушении ПДД Краснознаменная в районе Мемориала Центрального кладбища; Магазин-салон ритуальных услуг Кушвинский тракт , территория кладбища "Центральное"; жилой 3-х квартирный дом Кушвинский тракт подсобное хоз-во; крематорий п. Песчаный; Павильон ( в р-не центрального входа кладбища "Рогожино") Кушвинский тракт

с 13.08.2021 10:00 по 13.08.2021 15:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Пролетарская 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 83; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81; Уличное освещение ТП-102 ; зона отдыха п. Висим

с 13.08.2021 10:00 по 13.08.2021 11:00 г. Нижний Тагил: КНС-8 б 3 совхоз

с 13.08.2021 13:00 по 13.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Солнечная 14

с 13.08.2021 14:30 по 13.08.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Горбуновская 25, 29, 31; Пригородная 45, 49; Просторная 1, 11, 13, 15, 1А, 3, 5, 7, 8, 9; Рассветная 1, 2, 4; Светлая 2, 4, 5, 6, 8

с 15.08.2021 23:00 по 16.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинский тракт 19а; Черноисточинское шоссе 13, 19 А, 19 а, 19А

с 16.08.2021 08:00 по 16.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 17 А, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 3, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37а, 41, 41а, 5, 7, 9; Механизаторов 1, 3, 5, 7, 9

с 16.08.2021 08:00 по 20.08.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Горбуновская 17Б, 17а; Пригородная 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 16, 16д, 18, 2 В, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 2А, 31, 33, 35, 4, 44, 44а, 46, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г

с 16.08.2021 08:00 по 16.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2 Запрудная 12, 14, 16, 18, 19а, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36; Муринская 3, 51; 1 Запрудная 11, 13, 18, 19, 21; III Проезд 4, 8; 3-я Запрудная 13; Андреевская 10, 11, 12, 5, 7, 9; IV Проезд 2, 2А, 3, 4, 5, 6; Н/о РЩ-4011-А

с 16.08.2021 08:00 по 16.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабристов 2; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Штурмовая 31, 31а

с 16.08.2021 08:00 по 16.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Максима Горького 2, 41; Черных 100; КНС № 17 Максима Горького; "Рифей" Максима Горького

с 16.08.2021 08:00 по 16.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 38а, 38б, 40; Верескова 18а; Краснодонская 11; Пришвина 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46

с 16.08.2021 08:00 по 16.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гранитная, 1-17,2-18, Малахитовая,1-17,2-18, Алмазная,1-17

с 16.08.2021 09:00 по 16.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 40; магазин промышленных товаров Вагоностроителей 40 (бывш. кв. 62, 71, 72); ГРП-30 Вагоностроителей 40,44; Катодная защита Вагоностроителей район ж/д № 40

с 16.08.2021 09:30 по 16.08.2021 13:30 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 33, 41; 3 Декабрьская 29; Баранчинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Декабрьская 37; Заречная 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122А, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 4 А, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 74а, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84а, 85, 85А, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89, 89 Б, 89а, 9, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 98аа, 99; Зеленая 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21аа, 22, 22а, 22б, 22г, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 41 А, 41а, 43, 45, 47, 47 А, 4а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6а, 7, 8, 9; Кирпичная 21, 23, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Луговая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 73-2, 8, 9; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Свободы 10, 11, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 5а, 7, 9; Северная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тракторная 1, 10, 11, 12, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хрустальная 7; Электриков 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Привольная 6; Вербная 8; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2; Гараж Заречная 33гар; Гараж Заречная 38гар; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д.93; Квартира Зеленая 10а-2; гараж Зеленая 45 гараж; Квартира Зеленая 6баня; н/о ТП-1005 Осенняя -Некрасова-Свободы; Гараж Осенняя 12гараж; Дом Полярная 53баня; н/о ТП-1008 ; н/о ТП-1021 ; н/о ТП-1055 ; н/о ТП-1087А

с 16.08.2021 09:30 по 16.08.2021 10:30 п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 10, 12, 16; Набережная 1, 2; Первомайская 37, 39, 41, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66; жилой дом Мамина-Сибиряка участок 10 А

с 16.08.2021 09:30 по 16.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 16, 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

с 16.08.2021 11:00 по 16.08.2021 12:00 п. Черноисточинск: Калинина 64А; Чапаева 100, 102, 106, 66, 72А, 73, 75, 81, 81А, 94; (НЕТ) 63; Фурманова 11 А, 13, 14, 19; Дом Чапаева 106 А; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск

с 16.08.2021 23:00 по 17.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 13, 19А

с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 49, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88

с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52; Горбуновская 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68

с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 16, 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2 Запрудная 1, 1 Б, 11, 13, 15, 17, 3, 4Б, 5, 7А, 8, 9; 1 Запрудная 1, 2, 3, 4, 5; Дом 1 Запрудная шлагб

с 17.08.2021 09:00 по 17.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

с 17.08.2021 09:00 по 17.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 10а, 11, 110, 111, 112, 114, 115б, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 13, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159а, 16, 161, 163, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 47А, 48, 49, 49а, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58б, 59, 59А, 6, 60, 60а, 61, 62, 63а, 64, 65а, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Бригадная 104, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 45 А, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62А, 62б, 63, 64, 64 б, 64А, 65, 66, 66а, 68, 68а, 69а, 69н, 71, 72, 73, 74, 76, 76а, 77, 78, 80, 80а, 81, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 98; Верескова 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 42а; Дальневосточная 15; Ивана Федорова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камышовая 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Краснодонская 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Куйбышева 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Летная 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; Малая Гальянская 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23 б, 23а, 23б, 29, 3, 32, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 3а, 4, 4 А, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 5/1, 50, 51, 52, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 56, 58, 5а, 6, 60, 7, 7А, 8, 9; Нагорная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 9, 9а; Пришвина 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Совхозная 5; Соревнования 17а, 19; 1-я Запрудная 20; Дом Большая-Гальянская 110 а; Гараж Большая-Гальянская 126гар; Дом Большая-Гальянская 132/2; Гараж Большая-Гальянская 90/гар; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; ШР-11 Камышовая опора № 12; ШР-10 Камышовая опора № 20; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103; ТП Малая Гальянская 25/насос; ШР-8 Малая Гальянская опора № 10; ШР-9 Малая Гальянская опора № 17; Н/о ТП-4017 Черноисточинское шоссе в районе СПТУ №135; Для Актов Все; ПУ-4017 №2 Н.О. Большая-Гальянская; ПУ-4083 н.о. Бригадная; Н/о ТП-4053 Верескова

с 17.08.2021 09:00 по 17.08.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Бажова 7, 9, 9-13; Вагоностроителей 15, 19; Дзержинского 32; Патона 6; Фирменный магазин "Продукты" Бажова 9, кв.2; Магазин "Центральный" Вагоностроителей 15/13; Дополнительный офис Вагоностроителей 15/13; Магазин промышленных товаров Вагоностроителей 19-13,14,15; Светофор Дзержинского - Вагоностроителей

с 17.08.2021 09:00 по 17.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

с 17.08.2021 09:30 по 17.08.2021 11:30 г. Нижний Тагил: нежилое помещение (гаражный бокс № 2 условно) Космонавтов в 22, бокс №2; Киоск Красноармейская

с 17.08.2021 13:00 по 17.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 14, 16, 24; ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24

с 17.08.2021 14:00 по 17.08.2021 15:00 д. Харенки: Набережная , 10, 11, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 25, 3, 30, 32, 32А, 33, 34А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9 А; (НЕТ) ; Дом Набережная 27(5); Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки

с 18.08.2021 08:00 по 26.08.2021 20:00 (ежедневно с включением на ночь) д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4; наружное освещение д. Заречная

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Антоновский: Дружбы 8

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 30А, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 48А, 60 В; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46; Для Актов Все

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 2, 9; Октябрьская 39; Наружное освещение ТП-5084 А (Октябрьская, Фрунзе, Пионерская, М-Сибиряка) Октябрьская

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Больничная 22, 36*

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Гоголя 11; Красных Партизан 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Куйбышева 35, 44А; индивидуальный жилой дом Куйбышева 54 литер А,а,а1; индивидуальный жилой дом Куйбышева участок № 50

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Мира 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 70; Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; Тургенева 6; Ударная 17А

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Калинина 100, 104, 106, 108, 69А, 69В, 71, 71а, 73А, 75, 77А, 79, 81, 83, 83Ж, 87, 90, 92, 94, 94А, 96, 98; Ушкова 10Г, 18 Г, 39, 6В

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Бажова 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 4А, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 8, 8А; Некрасова 25, 26

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 58Б, 71в, 75Б, 93А

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: ул.Зеленая,1-7А,2-16,20, ул.Бажова,4-10,9-15

с 18.08.2021 08:00 по 18.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: ул.Зеленая,1-7А,2-16,20, ул.Бажова,4-10,9-15

с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Газетная 81, 83, 85, 85-3; Пархоменко 21, 24, 24-1, 25, 26, 28, 28-7, 30; Магазин Газетная 85 (кв.43,44); Магазин "Замки" Газетная 85-1,2; Магазин Газетная 85-22; Магазин "Гавань Веков" Газетная 85-23; Магазин "Вечерний" Газетная 85-41,42; Аптека Газетная 85-63; Магазин Пархоменко 24 -23; Магазин "День и ночь" Пархоменко 24-22,21; Магазин "Цветы" Пархоменко 24-3,4; Магазин промышленных товаров Пархоменко 24-42; Гараж Пархоменко 26-36; магазин Пархоменко 28 (бывш. кв.47,48); Гараж Пархоменко 30-38; Магазин промтоваров Пархоменко 30-46,47,48

с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 19, 20а, 21, 28, 3, 35, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-1160 ; Для Актов Все; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции

с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ленина 59, 61, 63, 65, 67, 69; Мира 17; Офис Ленина 59 (бывш. кв. 1); нежилое помещение Ленина 59, пом.85-90; Магазин Ленина 59-13; Офис Ленина 59-63; М-н "Старт" Ленина 59-64; магазин промышленных товаров Ленина 61 (бывш. кв. 4); нежилое помещение/магазин Ленина 61-17,18; РК NTG 018 GGPP Ленина 63 (у м-на Юла); Магазин обуви "Честер" Ленина 63-1,2.; М-н "Елена" Ленина 63-27; Магазин "Лючия" Ленина 63-40; М-н "Юла" Ленина 63-54; Магазин "Матрица" Ленина 63-68; РК NTG 004 GGPP Ленина 67 трест Тагилстрой; магазин "Ю-лайн" Ленина 69 (кв 11); РК NTG 002 GGRT крышная установка Ленина 69 (над Альфабанком); Офис Ленина 69-15; офис Ленина 69-30; Для Актов Все; Светофор Ленина - Мира

с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Брусничная 28; Ракетная 37; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская

с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Авиационная 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60; Балакирева 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30; Вагоностроителей 40, 42, 44, 54, 56; Коминтерна 67, 69; Тимирязева 50, 54, 85, 87; Чайковского 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 90, 92, 93, 95, 97, 99; Энтузиастов 63, 65, 67, 69; Торгово-офисный центр Вагоностроителей /Чайковского; магазин промышленных товаров Вагоностроителей 40 (бывш. кв. 62, 71, 72); ГРП-30 Вагоностроителей 40,44; Магазин "Приоритет" Вагоностроителей 44-46; БССС № 1250 Вагоностроителей 50/Чайковского,91; светофорный обьект Вагоностроителей Чайковского; Катодная защита Вагоностроителей район ж/д № 40; автостоянка "Зенит" Мечникова (квартал 45); Офисное помещение Тимирязева 87-3,7; наружное освещение ТП-2013

с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Белявского 8; Докучаева 3, 9; Коминтерна 10, 10г, 12г, 20, 21г, 3, 4, 9; Репина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салдинская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 8; Гаражные боксы Докучаева; Гаражи (88 боксов) Салдинская

с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 18; Раисы Никитиной 13, 17, 25, 6

с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Серная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 9, 9а; садовый дом СНТ "Горняк-1" Рудника им. III Интернационала Новая участок 11

с 18.08.2021 09:30 по 18.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 95, 97; Октябрьской Революции 33; магазин "Ткани" Карла Маркса 95 (бывш. кв. 14); Офисное помещение Карла Маркса 97 (бывш.кв.9,16); магазин Карла Маркса 97-17; Магазин промтоваров Карла Маркса 97-25; офис Карла Маркса 97-26,27; нежилое помещение Карла Маркса 97/33; Кластер 057 Карла Маркса 97/33; Офис Карла Маркса 97/33; Магазин промышленных товаров Карла Маркса 97/33 - 1 /Окт. рев.

с 18.08.2021 10:00 по 18.08.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54, 56 б; Новострой 31, 33, 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 34-2, 36; Салон бытовых услуг Мира 52 (подвал); нежилое помещение Мира 52 бокс №1; гаражный бокс № 2 Мира 52 бокс №2; гаражный бокс № 15 (условно) Мира 52, бокс №15; Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис №232/0114 Мира 52/Циолковского,26; Офис Новострой 31-18; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Победы напр. "Альфабанка"; РК NTG 095 GGBB Циолковского /Мира; Гараж Циолковского 20-10; Офис Циолковского 28-10,11,14,15; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; Гараж Циолковского 30-22; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин "Стройматериалы" Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин "Электрошок" Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

с 18.08.2021 10:00 по 18.08.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 19, 20а, 21, 28, 29, 3, 35, 3а, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-280 ; н/о ТП-1160 ; Для Актов Все; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

с 18.08.2021 11:00 по 18.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 40

с 18.08.2021 13:00 по 18.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 55, 59, 61; Партизанская 45, 54, 58, 62; Дружбы народов 11; Инженерная 22; садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14; садовый дом Серная 8 уч.12; садовый дом улица 11 участок 3

с 18.08.2021 13:30 по 18.08.2021 14:30 п. Черноисточинск: Фабричная 1б; 1 Фабричная 10, 1К, 2, 2А, 3, 3А; Шадрина 39 Г; 2 Фабричная 1В

с 19.08.2021 00:00 по 19.08.2021 00:30 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Авиационная 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вагоностроителей 49; Маяковского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чайковского 67, 69, 71, 73, 73г, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89

с 19.08.2021 09:00 по 19.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Газетная 35, 37, 39, 43, 45, 45а; Красноармейская 64, 66; Ломоносова 9-9; Мастерская Красноармейская 64-1а; Мастерская Красноармейская 64-1б; Мастерская Красноармейская 64-1в; Интернет Красноармейская 64/33; Офис Красноармейская 64/33

с 19.08.2021 09:00 по 19.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 56; Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15а, 16, 18, 18а, 2, 2 В, 20, 20а, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Ударная 10, 11, 11б, 12, 13а, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 22Б, 22а, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г; Челюскинцев 31, 39-2, 41, 47; Дом Гаева 11гар; Н/о ТП-4037 Лисогорская /пер. Каневский; Дом Ударная 36верхв; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе ; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

с 19.08.2021 09:00 по 19.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 21

с 19.08.2021 09:00 по 19.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 61, 63, 65; Ленинградский проспект 39, 41, 41-2, 43, 45, 49а, 51, 53, 55, 57, 57-2; Энтузиастов 30, 40, 42, 42а, 44а; Магазин "Пивко на разлив" Дзержинского 61 (кв. 63,64); Магазин "Двери" Дзержинского 61-42; Блинная Дзержинского 63 (кв.22,3,4); нежилое офисное помещение Дзержинского 65 (подвал); Магазин "Мастер плюс" Ленинградский проспект 39 - 41,42,43; Нежилое помещение Ленинградский проспект 39 кв. 23,24; Нотариальная контора Ленинградский проспект 39-2,1; Офис Ленинградский проспект 41-16,25; Агентство недвижимости Ленинградский проспект 41-26; Магазин "Джинсовый мир" Ленинградский проспект 41-27; нежилое помещение Ленинградский проспект 55 (площадь бывших квартир 25, 26, 27); нежилое помещение Ленинградский проспект 57 пом.1026; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57, кв.15; Парикмахерская Ленинградский проспект 57-13; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57-25; магазин "Экстази" Ленинградский проспект 57-27; Магазин Энтузиастов 30, кв.2; Для Актов Все; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2061 Дзержинского

с 19.08.2021 09:00 по 19.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Калужская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79; Урожайная 51, 64а

с 19.08.2021 09:30 по 20.08.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 24; 3 Декабрьская 5

с 19.08.2021 11:00 по 19.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Коммунальная 2, 4, 4гар; Рудянская 1, 12-1, 12-2, 14, 14-2, 16, 18, 1б, 1б-2, 2, 26, 29, 3, 38, 38а, 4, 40, 42-1, 42-2, 42/2, 7, 8; Семенова 2, 4а

с 19.08.2021 13:00 по 19.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 23

с 19.08.2021 13:30 по 19.08.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Береговая-Краснокаменская 33, 34

с 19.08.2021 15:00 по 19.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грибоедова 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62; Зеленый 3, 6; Победы 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Речная 10, 10а, 10б, 21, 8а, 8б; Зеленый тупик 4, 4 А, 5; Дом Победы 13ч/с; РК NTG 006 GGBB Победы 17 р-н Трамв. кольца

с 20.08.2021 09:00 по 20.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 20, 22, 23, 25; Московская 28, 34, 36

с 20.08.2021 09:00 по 20.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Авиационная 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60; Балакирева 23, 28, 30; Вагоностроителей 40, 42, 44, 54, 56; Коминтерна 67, 69; Тимирязева 50, 54, 85, 87; Чайковского 90, 92; Энтузиастов 67, 69; Торгово-офисный центр Вагоностроителей /Чайковского; Магазин "Приоритет" Вагоностроителей 44-46; автостоянка "Зенит" Мечникова (квартал 45); Офисное помещение Тимирязева 87-3,7

с 20.08.2021 09:00 по 20.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Восточный проезд , 10, 13, 14; Пархоменко 134, 136

с 20.08.2021 09:30 по 20.08.2021 11:30 г. Нижний Тагил: Газетная 35, 37, 39, 43, 45а; Красноармейская 64, 66; Мастерская Красноармейская 64-1а; Мастерская Красноармейская 64-1б; Мастерская Красноармейская 64-1в; Офис Красноармейская 64/33

с 20.08.2021 09:30 по 20.08.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Максима Горького 11, 13, 15Б, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 8; Тагильская 10, 12а, 15, 16, 18А, 22-с, 22-ш, 24, 26, 4, 4а-2, 8; Финансовый 1, 10, 12, 2; нежилое помещение Максима Горького в районе жилого дома № 2

с 20.08.2021 11:00 по 20.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: ул. Гранитная, 21-39,22-40, Малахитовая 25-49

с 20.08.2021 13:15 по 20.08.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Дружинина 17, 17Б, 17В, 17а, 19, 21, 22а, 23а, 23б, 24, 26, 27, 28а, 29, 30, 32, 33 А, 34, 36, 38, 40, 42

с 20.08.2021 14:30 по 20.08.2021 15:30 г. Нижний Тагил: индивидуальный жилой дом Кленовая 5/7-1

с 23.08.2021 09:00 по 23.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Байдукова 6, 7, 8а; Всеобуча 3, 4, 5; Джамбула 8; Магистральная 1, 3; Жилые дома Всеобуча 3,4,5; Наружное освещение ТП-2552 ; пункт охраны плотины на р. М. Кушва

с 23.08.2021 09:30 по 23.08.2021 10:30 п. Черноисточинск: Октябрьская 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7а, 9; Первомайская 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 38, 40, 42, 44А, 9

с 23.08.2021 09:30 по 23.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Уральская 3-1, 3-2, 4, 5, 6

с 23.08.2021 10:00 по 23.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бажова 5

с 23.08.2021 23:00 по 24.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1а; Уральский 40; Уральский пр. 40, 42; н/о ТП-1693

с 24.08.2021 09:00 по 24.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 37; Крупской 3; Орджоникидзе 1б, 9; Здание склада Крупской 3 (литера ДД1); Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под.1; наружное освещение ТРП-2008

с 24.08.2021 09:00 по 24.08.2021 10:00 г. Нижний Тагил: 2-Запрудная 34, 32

с 24.08.2021 09:30 по 24.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 24 В, 24а, 24б; Пригородная 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15А, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 6Б, 8А; Гараж Пригородная 8 гараж

с 24.08.2021 23:00 по 25.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1а; Уральский 42; Уральский пр. 38, 40, 40 А, 42; Пункт охраны общественного порядка Тагилстроевская 1а (р-н политехнической гимназии); Зал игровых автоматов "Майями" Уральский 42-182; Магазин промышленных товаров Уральский 42-75; РК NTG 024 GGBB (АРБПиЭО №11 от 2003г.) Уральский пр. /Тагилстроевская; магазин "ЛетЛэнд" Уральский пр. 42 (кв.73-74); Косметический салон Уральский пр. 42-1,2; Магазин пром. товаров Уральский пр. 42-181; Магазин "Диполь" Уральский пр. 42-183; Магазин " 4 сезона" Уральский пр. 42-253; Магазин Уральский пр. 42-287; Магазин "Памятники" Уральский пр. 42-324; Киоск по ремонту обуви (в районе маг. Монетка) Уральский пр.

с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 74, 74 А, 84; ВЛ-10кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения ТК "Лента" Уральский /Октябрьский; ЛЭП-10кВ, СТП-100кВА для электроснабжения рекламной конструкции Уральский пр. /Октябрьский пр.; База на г. Паленая ; База отдыха "Высотник" (р-н г. Паленая) ; Б/о "Зеленый мыс" Все; База отдыха "Высотник" Все; КНС №31 Горбуново; КНС № 23 Запрудный; Станция катодной защиты ( на мкр. "Александровский") Мкр "Александровский"

с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 68, 70; Компасная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83; Кушвинская 52, 52а, 59; Менделеева 48, 57, 59; Чехова 34, 35; ГРП-18 Чехова/ Компасная

с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Матросова 1-А, 15, 17, 19, 21; Огнеупорная 1; РСПД Матросова 17 подъезд 2; гаражный бокс Огнеупорная

с 25.08.2021 09:00 по 26.08.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 70, 79, 81, 83; Гараж Глеба Успенского 65гар

с 25.08.2021 09:00 по 26.08.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Авангардная 11, 13, 15, 17, 19, 2В, 2а, 2б, 9; Гайдара 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64; Дом Авангардная 2В, кв. 3; Дом Авангардная 2В, кв.2

с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 54; Фаины Шаруновой 57, 58, 68

с 25.08.2021 09:00 по 30.08.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 100, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 110, 112, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155; Ракетная 37; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; Жилой дом Ленская 52-2а; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ТП-3859 ; КНС № 5 Перова

с 25.08.2021 10:00 по 25.08.2021 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9

с 25.08.2021 10:00 по 25.08.2021 12:00 с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Космонавтов 11, 13, 14, 16, 18, 20, 9, 9аа; Победы 20, 21, 22, 23, 24, 26; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 9Б

с 25.08.2021 13:00 по 25.08.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Ильича 13, 15, 17, 19, 21, 23; Тельмана 24; магазин Ильича 15 (бывш. кв. 80,81); Магазин "Малышок" Ильича 15 (пл.бывш. кв. 59,60); Магазин "Евромет" Ильича 15 - 100; Продуктовый магазин Ильича 15, кв. 141; Магазин "Дива" Ильича 15-101,102; Фото-магазин "Коника" Ильича 15-20; офис Ильича 15-21; Магазин "9 Островов" Ильича 15-39; магазин промтоваров "Успех" Ильича 15-41,42; м-н "Ваш саквояж" Ильича 15-61,62; встроенное помещение аптеки Ильича 15.кв.1,2; Нежилое помещение Ильича 23/17; Светофор Ильича шк.№9; ПУ-2050 н.о. Орджоникидзе