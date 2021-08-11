Светлана Чупшева озвучила итоги десятилетней работы АСИ

Агентству стратегических инициатив (АСИ) исполнилось 10 лет. За время работы оно поддержало более 900 проектов, в том числе 24 системных, из 6,3 тысячи поступивших.

В 2011 году о создании агентства сообщил президент России Владимир Путин, как сообщает newizv.ru. Он заявил, что основной задачей организации должно стать содействие в самореализации амбициозных россиян, которые намерены с помощью своих инициатив вывести Россию в лидеры. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева рассказала о концепции агентства: на ведущих позициях должны оказаться не государственные служащие, а представители бизнес-сообщества. Это необходимо для построения эффективного диалога между властью и предпринимателями. Такая форма взаимодействия делает проект уникальным. Чупшева отметила, что команде агентства удалось более чем в три раза сократить срок получения разрешения на строительство. Кроме того, стал более быстрым процесс регистрации прав собственности и подключения к электросетям. В 2012 году АСИ запустило Национальную предпринимательскую инициативу (НПИ). В ее рамках предприниматели совместно с органами власти и экспертным сообществом работали над созданием дорожных карт, в которых были расписаны мероприятия по упрощению механизмов бизнес-деятельности. Благодаря этому Россия поднялась со 120 на 28 место в рейтинге Doing Business Всемирного банка. В 2015 году наблюдательный совет АСИ оказал поддержку в открытии детских технопарков "Кванториум". В настоящее время функционирует 110 технопарков, в планах - увеличение их числа до 245 уже к 2024 году. Благодаря этому обучение по инженерным направлениям станет доступно для 2 млн детей. Ещё один проект АСИ - “Университет 20.35”. В России это первый сетевой университет нового типа, в котором сочетается исследовательская и образовательная работа. Кроме того, на базе университета работают IT-специалисты. В настоящее время база организации доступна 50 тыс. пользователей. В 2021 году приоритетной деятельностью АСИ стало развитие Национальной социальной инициативы (НСИ), основная цель которой - выявление и устранение барьеров в соцсфере. По словам Чупшевой, многие проекты, которые поддерживает АСИ, изначально представляли собой небольшие стартапы, но благодаря поддержке агентства получали значительные инвестиции от крупных партнёров, таких как Mail.ru Group, Сбербанк и так далее. В прошлом году, отметила Чупшева, была запущена платформа, на которой граждане могли оставлять предложения по социально-экономическому развитию России. Платформа собрала 15 тысяч инициатив, при этом некоторые из них уже в стадии реализации. Советник главы Московской ТПП и эксперт Института ВЭБ Владимир Сидоров называет АСИ смелым и амбициозным проектом, который состоялся как институт развития. Он отметил, что с помощью агентства было реализовано много идей, которые внесли ощутимый вклад в ВВП России. 11 августа президент России Владимир Путин поздравил коллектив Агентства стратегических инициатив (АСИ) с десятилетием с момента его основания. «За прошедшие годы АСИ укрепило свой авторитет, многое сделало для продвижения общественно значимых проектов, направленных на развитие в нашей стране предпринимательства и передовых технологий, формирование современной, комфортной среды для жизни граждан, на решение ключевых задач социальной сферы», - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в среду на сайте Кремля. Путин отметил профессионализм и сплоченность работников АСИ. «Рассчитываю, что вы и впредь будете трудиться активно, с полной отдачей, своей работой способствовать успешному осуществлению самых смелых, востребованных идей и инициатив, объединять вокруг намеченных целей деятельных, энергичных, неравнодушных людей», - добавил президент.

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