Угнанный под Нижним Тагилом табун лошадей попал на камеры видеонаблюдения

Угнанный под Нижним Тагилом табун лошадей попал на камеры видеонаблюдения
Угнанный под Нижним Тагилом табун лошадей попал на камеры видеонаблюдения
Сегодня, 10:35ОбществоФото: Anastasiya Sophinail
Лошади, которых похитили из Висимо-Уткинска под Нижним Тагилом, попали на камеру видеонаблюдения в одном из коллективных садов. На кадрах видно, что животных бьют.

Нагнать животных, которых, по версии местных жителей, украли цыгане, конюхи не могут уже почти неделю. Табун попал на камеру видеонаблюдения в саду «Капасиха» ночью 7 августа.

Видеокадры, на которых видно, что измученных животных бьют наездники, заставляя их идти быстрее, опубликованы в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Видео:скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте"

Напомним, о похищении нескольких лошадей и жеребят в Висимо-Уткинске сообщили местные жители после того, как в ночь на 6 августа один из жеребцов был сбит иномаркой на трассе Екатеринбург — Серов вблизи Нижнего Тагила. Конь в результате аварии погиб на месте. Два пассажира легковушки, в том числе 9-летний ребенок, получили травмы. Хозяева лошадей написали заявление в правоохранительные органы, по данному факту организована проверка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
видеоВисимо-УткинскобществопохищениелошадиНижний Тагил
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