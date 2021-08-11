Почетные ветераны Нижнего Тагила: в городе начался строительный бум!

Ветераны, в свою очередь, в ходе встречи высказали мэру города ряд пожеланий и предложений. Так Виктор Усенко поднял тему формирования педагогических кадров в спортивной сфере. Он отметил, что площадок для занятий физкультурой в городе надо строить как можно больше. А Нинель Соколова обратила внимание главы города на качество дорожного покрытия при ремонте дорог. Также были озвучены вопросы о газификации территорий Нижнего Тагила и Пригородного района, о работе городского общественного транспорта, о ремонтах в школах города, о строительстве «Тагильской лагуны-2».