Почетные ветераны Нижнего Тагила: в городе начался строительный бум!

К 300-летию Нижнего Тагила, в рамках его подготовки, в городской администрации была организована встреча с почетными ветеранами города, сообщает пресс-служба мэрии.
На встрече Владислав Пинаев рассказал о значимых проектах и крупных стройках, которые сегодня осуществляются в Нижнем Тагиле. Он познакомил ветеранов с ходом строительства, ремонта и реконструкции тагильских мостов, прочим благоустройством в городе — скверов, парков, дворов. Также рассказал о реализации проекта «Чистая вода», в рамках которого планируется повысить качество питьевой воды для тагильчан.
В городе начался строительный бум. И сколько всего уже сделано! Надо отметить, что у нас в городе хорошие дороги. Также появляются детские и иные площадки. Озеленение города идет полным ходом,отметил в ходе совещания почетный ветеран Валерий Овчинников.
Ветераны, в свою очередь, в ходе встречи высказали мэру города ряд пожеланий и предложений. Так Виктор Усенко поднял тему формирования педагогических кадров в спортивной сфере. Он отметил, что площадок для занятий физкультурой в городе надо строить как можно больше. А Нинель Соколова обратила внимание главы города на качество дорожного покрытия при ремонте дорог. Также были озвучены вопросы о газификации территорий Нижнего Тагила и Пригородного района, о работе городского общественного транспорта, о ремонтах в школах города, о строительстве «Тагильской лагуны-2».
Председатель городского совета ветеранов Владимир Свистунов, завершая встречу, поблагодарил всех участников и сообщил о намерении раз в полгода организовывать встречи с участием главы города для решения наболевших вопросов почетных тагильчан.
Напомним, 6 августа состоялась торжественная церемония, посвященная награждению почетными званиями жителей Нижнего Тагила. Вручение почетных наград и званий тагильчанам состоялось на Демидовской даче.