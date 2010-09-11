5 домов на красном Камне остались без интернета на все выходные

«Бывало, что обрезали кабели до отдельных квартир. Такое массовое отключение впервые. Обычно воры обрезают медные кабели до отдельных квартир. Оптоволоконные провода - из стекла, коммерческой выгоды их повреждение для обычных воров не представляет», — сообщили в службе техподдержки «УралКомСетей». По версии представителей компании, повреждение проводов - происки конкурентов «УралКомСетей».