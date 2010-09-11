5 домов на красном Камне остались без интернета на все выходные
11 сентября 2010, 16:52ОбществоОльга
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В&nbsp;пятницу вечером около 50&nbsp;клиентов компании &laquo;УралКомСети&raquo; остались без интернета. Причиной неполадок стало повреждение оптоволоконных кабелей в&nbsp;районе Красного Камня, в&nbsp;результате чего в&nbsp;пяти домах на&nbsp;улице Победы пропала связь. Предполагается, что интернет будет восстановлен в&nbsp;понедельник.
«Бывало, что обрезали кабели до отдельных квартир. Такое массовое отключение впервые. Обычно воры обрезают медные кабели до отдельных квартир. Оптоволоконные провода - из стекла, коммерческой выгоды их повреждение для обычных воров не представляет», — сообщили в службе техподдержки «УралКомСетей». По версии представителей компании, повреждение проводов - происки конкурентов «УралКомСетей».
Добавим, что ЗАО «Уралкомсети» занимает одно из лидирующих мест на телекоммуникационном рынке г. Нижнего Тагила. На сегодняшний день ЗАО «Уралкомсети» обслуживает крупные холдинги, банки, отдельные юридические и физические лица.
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