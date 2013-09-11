Антон Шипулин подписал контракт с «МегаФоном»

Бронзовый призёр Олимпийских Игр по биатлону Антон Шипулин подписал спонсорский контракт с компанией «МегаФон». Договор дает компании право использовать имя и изображение спортсмена в маркетинговых целях и проводить совместные мероприятия. Действие соглашения распространяется на год, оно вступило в силу в сентябре 2013 и будет действовать во время подготовки, проведения и после завершения Олимпийских игр в Сочи.

Я уже не первый год сотрудничаю с «МегаФоном» и мне нравится, как в компании подходят к спортивным проектам, - делится впечатлениями Антон Шипулин. – Например, в 2012 году «МегаФон» поддержал мою идею по проведению соревнований «Звездный биатлон» в Екатеринбурге. Участвовали Ольга Зайцева, Светлана Слепцова, Евгений Устюгова, Анна Богалий и другие звезды российского биатлона, тогда мы собрали несколько десятков тысяч зрителей на площади города и провели отличный праздник. Этот контракт дает возможность реализовывать новые интересные проекты, я надеюсь, что мы порадуем болельщиков совместными акциями в этом олимпийском сезоне/