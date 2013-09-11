Антон Шипулин подписал контракт с «МегаФоном»
Бронзовый призёр Олимпийских Игр по биатлону Антон Шипулин подписал спонсорский контракт с компанией «МегаФон».
Бронзовый призёр Олимпийских Игр по биатлону Антон Шипулин подписал спонсорский контракт с компанией «МегаФон». Договор дает компании право использовать имя и изображение спортсмена в маркетинговых целях и проводить совместные мероприятия. Действие соглашения распространяется на год, оно вступило в силу в сентябре 2013 и будет действовать во время подготовки, проведения и после завершения Олимпийских игр в Сочи.
Я уже не первый год сотрудничаю с «МегаФоном» и мне нравится, как в компании подходят к спортивным проектам, - делится впечатлениями Антон Шипулин. – Например, в 2012 году «МегаФон» поддержал мою идею по проведению соревнований «Звездный биатлон» в Екатеринбурге. Участвовали Ольга Зайцева, Светлана Слепцова, Евгений Устюгова, Анна Богалий и другие звезды российского биатлона, тогда мы собрали несколько десятков тысяч зрителей на площади города и провели отличный праздник. Этот контракт дает возможность реализовывать новые интересные проекты, я надеюсь, что мы порадуем болельщиков совместными акциями в этом олимпийском сезоне/
«Антон один из спортсменов, которые будут представлять бренд «МегаФона» в олимпийском сезоне. Мы выбрали его не случайно, у нас давние партнерские отношения и есть опыт организации совместных мероприятий. Например, во время Олимпийских игр в Лондоне мы организовывали акции поддержки сборной, где спортсмены-зимники устанавливали рекорды в несвойственных для них видах спорта. Антон принимал в ней участие. Наша компания несколько лет поддерживает сборную России по биатлону, поэтому контракт с Антоном Шипулиным становится интересным дополнением к партнерству «МегаФона» и Союза биатлонистов России». - отметила Анастасия Оркина, директор по стратегическому маркетингу компании «МегаФон».