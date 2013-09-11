Геннадий Мальцев комментирует последствия коммунальной аварии в Нижнем Тагиле

На момент 14:00 часов на месте аварии трудились экстренные службы. Кроме того, обсудили дальнейшие планы представители коммунальный властей, во главе с заместителем Главы администрации по ЖКХ, городскому хозяйству и строительству - Захаровым Константином Юрьевичем.

Сейчас авария «визуально» устранена: вода уже не бьет, а пар становится все меньше. Журналист TagilCity.ru за комментарием обратился к Главе Ленинского района Мальцеву Геннадию Геннадьевичу, который сообщил:

В настоящее время мы делаем всё возможное, чтобы последствий для жителей Нижнего Тагила после данной аварии не было говорит Глава районной Администрации.