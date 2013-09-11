ПРОМКО и SMS Elotherm примут участие в Международной выставке «Термообработка-2013»

С 10 по 12 сентября в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдет 7-я Международная выставка «Термообработка-2013». Это единственная в России международная специализированная выставка оборудования и технологий термообработки материалов.

– С 2013 года компания ПРОМКО является официальным партнером SMS Elotherm на территории России и СНГ. Мы предложили нашим немецким коллегам идею совместного участия в выставке – и они охотно ее поддержали, – рассказывает руководитель проекта «ПРОМКО – Elotherm» Андрей Чубарь. – Мы связываем с этой выставкой большие ожидания, так как она специализированная, а значит, будет непосредственный контакт с конечными потребителями продукции Elotherm. У нас уже запланированы на выставке встречи с несколькими клиентами – мы будем вести переговоры и по перспективным проектам, и по новым, и по текущим… В мае этого года компания SMS Elotherm участвовала в выставке «Металлообработка» – и по ее итогам мы начали разрабатывать новые проекты сразу с тремя клиентами. И это притом, что поставка оборудования – не массовое явление - не каждое предприятие и не каждый год может позволить себе такое оборудование.

Серийного производства установок индукционного нагрева у Elotherm нет. Каждая ее машина уникальна: целый конструкторский отдел разрабатывает агрегат под определенные требования заказчика с учетом ее расположения на производстве. Средний срок такой поставки составляет один год. А техническая поддержка возможна 24 часа в сутки: машина снабжена он-лайн связью, подключена к интернету – и не важно, в какой части мира она находится: любой сбой в ее работе сразу увидят на своем мониторе сервисные специалисты в Германии.

На выставочной площади показать в работе индукционные машины Elotherm не получится из-за их огромных габаритов и энергоемкости подключения, но на стенде будет в полном объеме представлена информация о продукции SMS Elotherm, а специально прилетевший из Германии проект-менеджер Йохан Гиз готов дать компетентные консультации по всем техническим вопросам.