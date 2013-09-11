Счастливчики, которые уже в этом месяце точно пойдут в КРЦ «Россия»!

Наши креативные участники публиковали фотографии - кто-то в кинозале, кто-то в 3D-очках, кто-то создал свой образ в компьютерной программе, а кто-то запечатлел себя с киноафишей.

Работ было много - больше двадцати. Кроме того, спонсор был щедр на подарки - 32 сертификата в кино 16 победителям! 8 из них были выбраны по открытому голосованию, а другие 8 - по справедливому решению спонсора, которым, напомним, был КРЦ «Россия».

Двери офиса TagilCity.ru вчера в буквальном смысле слова не закрывались - победители приходили за своими сертификатами. Кто-то из них еще не определился с выбором, на какой именно фильм пойдет, а вот малыш Серёжа, чья семья выиграла 4 сертификата (!) точно знает, что посмотрит какой-нибудь новый мультфильм!

Городской портал поздравляет победителей и благодарит их за участие в фотоконкурсе! Кроме того, для юных художников у нас открыт новый фотоконкурс «Мои цветные сны», победителей которого ждут не менее чудесные призы!