Сегодня до конца ремонтных работ закрывается движение трамваев трех маршрутов
11 сентября 2013, 11:10Общество
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Стало известно, что сегодня на некоторое время по техническим причинам будет закрыто движение трамваев, сообщает сайт «Тагильский трамвай».
11 сентября с 12:00 до окончания работ будет закрыто движение трамваев по маршрутам 1, 12, 17 в связи с проведением ремонтных работ на пересечении улицы Юности и Восточного шоссе.
Вероятнее всего, закрытие коснется и вечернего пика. Тем не менее, трамвай 11-го маршрута в вечерний пик проследует по маршруту.
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