Сегодня тагильчане отмечают День граненого стакана!

Нынешний дизайн граненого стакана советского образца принадлежит, по одной из версий, Вере Мухиной, автору монументальной композиции «Рабочий и колхозница». Но документального подтверждения этому нет. По некоторым сведениям, Вера Мухина разработала форму стакана специально для советского общепита.

«Мухинский» стакан, благодаря гладкому кольцу, идущему по окружности и отличающему его от граненого стакана традиционной формы, получился и прочным, и удобным для мытья в посудомоечной машине. Так, советский стакан на долгие годы прописался в столовых, на железнодорожном транспорте, а еще использовался в уличных автоматах по продаже газированных напитков.

Размеры стандартного граненого стакана — 65 миллиметров в диаметре и 90 миллиметров в высоту. Самый первый стакан имел 16 граней, что считается сегодня «классикой жанра». Встречаются экземпляры и с 12, и в 14, и с 18, и с 20 гранями, а также с 17 гранями (но они не столь типичны, так как выпускать стаканы с четным количеством граней проще). На дне стакана, как правило, выдавливалась цена — 7 или 14 копеек (столько стоили «20-гранники»).

Если говорить про обычный граненый стеклянный стакан (без верхнего гладкого ободка), то он был известен куда раньше — еще во времена Петра Первого. Засвидетельствовано, что граненый стакан императору подарили в качестве небьющейся посуды для распития спиртных напитков. Царь, увлекавшийся, как известно, корабельным делом, подарок оценил, заявив, что такой стакан не свалится на пол во время качки на корабле, а если и упадет, то не разобьется.

В более позднее время 12-гранный стакан с чаем был изображен на картине известного русского художника Кузьмы Петрова-Водкина «Утренний натюрморт» (1918 год). Эта посуда и стала прародителем советского граненого стакана. Кстати, еще один факт: выражение «сообразить на троих» напрямую связано с советским граненым стаканом. Дело в том, что до стеклянного ободка в 200-граммовом стакане помещается ровно 167 граммов водки — треть пол-литровой бутылки, что позволяет поделить ее содержимое «по совести», сообщает проверенный источник.