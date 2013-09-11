Страхование автомобиля: как сделать оптимальный выбор?

Как и в любых других сферах жизни, при выборе страховой программы вопрос соотношения стоимости страховки на автомобиль и качества / эффективности данной услуги — один из самых важных. Вот несколько практически полезных советов, которые помогут вам ответить на вопрос: «Сколько стоит страховка автомобиля?» и пригодятся вам при покупке ОСАГО, добровольной автогражданки и АВТОКАСКО.

1. Решите, необходимо ли вам страхование от угона. Стоимость страховки на автомобиль по рискам «угон и ущерб» выше, чем только по риску «ущерб». Дешевле всего была бы просто страховка от угона. Но на вопрос, где застраховать автомобиль только от этого риска, ответа вы не найдете: такую услугу российские страховые компании сейчас не предлагают.

2. Определитесь, нужна ли вам франшиза (сумма, в пределах которой вы будете сами оплачивать ремонт застрахованного автомобиля). Каско с франшизой полезно, если вы желаете сэкономить на страховке, а при этом готовы самостоятельно платить по небольшим убыткам и редко попадаете в аварии. К примеру, франшиза в 30 тысяч рублей может уменьшить стоимость полиса более чем вдвое.

3. Решите, каким образом вы хотите получить страховое возмещение: деньгами или в форме ремонта на станции техобслуживания (СТО). Выплата деньгами позволит вам самостоятельно выбрать СТО, исходя из цен и скорости ремонта на данной станции. Однако для оплаты полноценного ремонта этой выплаты, скорее всего, не хватит.

4. Если вы предпочитаете ремонт на станции, определитесь, где будете ремонтироваться. Если это СТО по направлению страховой компании, страховка будет дешевле, а сроки ремонта, возможно, больше. И, наоборот, на СТО по Вашему выбору страховка будет дороже, но сроки или цены ремонта могут оказаться меньше. Если ваша машина на гарантии, то надо выбирать только официального дилера.

5. Подумайте, стоит ли брать рассрочку для оплаты страховки. С одной стороны, это позволит Вам растянуть уплату страховой премии во времени на несколько этапов. С другой стороны, даже при небольшой задержке очередного взноса договор каско во многих компаниях прекращает действовать.

6. Определитесь, нужны ли вам всякие дополнительные опции, сопровождающие автострахование. Цены на страховку будут заметно ниже, если отказаться от услуг эвакуации машины, аварийного комиссара, сбора справок и т.п.

7. Не покупайте за дополнительную плату опцию «Страховая выплата без справок из компетентных органов». Также в автостраховании лучше не связываться с программами страхования со сложными логическими условиями (например, «до первого страхового случая»). Как правило, эти услуги и программы предусматривают столько оговорок, что их использование может сильно увеличить риск отказа в выплате или сделать страховую защиту неэффективной.

8. Решите, приемлем ли для Вас учет износа вашего автомобиля при расчете выплаты по страхованию автокаско. Помните, что при учете износа выплаты не хватит для полноценного ремонта.

9. Собираясь застраховать машину, взятую в кредит, обратите внимание на стоимость страхования кредитного автомобиля. Убедитесь в том, что банк не навязывает вам свою страховую компанию с завышенными тарифами (весьма распространено, когда имеется в виду автострахование в Москве и других крупных городах).

10. Определяя, где застраховать авто, пользуйтесь сервисами сравнения предложений страховых компаний на страхование автомобиля. Расчет страховки на авто, можно, например, произвести, используя страховой калькулятор или отправив заявку на онлайн страхование машины (каско, ОСАГО, ДСАГО) нашему эксперту (зная все тарифы, он сможет самостоятельно рассчитать страхование автомобиля. Калькулятор поможет ему подобрать оптимальную программу).