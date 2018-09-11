45 многоквартирных домов в Нижнем Тагиле будут отремонтированы за 400 млн рублей
Сегодня, 19:00Общество
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В 2019 году будет проведен капитальный ремонт в 45 многоквартирных домах Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Все новости»
В 45 многоквартирных домах в Нижнем Тагиле пройдет капитальный ремонт. Подрядчиком по контракту на 402 млн 908 тыс. рублей стала компания ЗАО «Стройкомплекс». Документы будут подписаны 24 сентября.
Согласно договору, все работы должны быть окончены до декабря 2019 года.
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